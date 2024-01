V předposledním kole nadstavbové čtvrtfinálové skupiny I. ligy vyhráli volejbalisté Sokola Bučovice v Liberci s béčkem Dukly 3:0 a postoupili na druhé místo tabulky. Jejich největší konkurent na tuto pozici Hradec Králové totiž prohrál v Českých Budějovicích s béčkem Jihostroje 2:3.

Druhá příčka byla přáním bučovických sokolů pro zahájení čtvrtfinálových bojů, které budou probíhat K.O. vyřazovacím systémem. V posledním kole mají velkou šanci ji udržet, protože doma přivítají právě poslední České Budějovice a navíc Hradec Králové bude hrát na palubovce jasného favorita soutěže Sokola Dobřichovice.

„Ano, vypadá to dobře a máme to ve svých rukou. S ničím nekalkulujeme, doma budeme chtít vyhrát a udržet si toho druhé místo,“ ujistil trenér sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga - čtvrtfinálová skupina:

VK Dukla Liberec B

– TJ Sokol Bučovice 0:3

Sety: 24:26, 22:25, 24:26. Sestava Bučovic: Červinka Minda, Mlčúch, Jakubec, Čeketa, Neubauer – Roman, Horák, Špelda. Trenér: Zbyněk Čížek.

Tabulka:

1. Dobřichovice 8 7 0 0 1 22:7 21

2. Bučovice 9 5 0 1 3 19:14 16

3. Hr. Králové 9 3 2 2 2 20:17 15

4. BV Ostrava 8 2 2 1 3 16:17 11

5. Liberec B 9 1 1 3 4 13:24 8

6. Č. Budějov. B 9 0 3 1 5 13:24 7

Příští zápas: Bučovice – Č. Budějovice B, pátek 26. 1. (19.00), SH Školní ulice.

Na poměr setů vypadá bučovické vítězství jednoznačně, ale celý zápas byl vyrovnaný a hosté rozhodovali v koncovkách. Trenér zdůraznil, že jeho týmu hodně pomohl vyhraný závěr prvního setu, ve kterém průběžně prohrávali.

„To bylo až do stavu 20:20. Pak se nám podařilo ubránit jejich útoky a v koncovce setu jsme dvojblokem zablokovali jejich posilu z áčka Lukáše Červu. Ten vyhraný set pak nasměroval charakter zápasu spíše na naši stranu,“ upozornil Čížek.

Druhá sada měla jiný průběh a ve vedení byli hosté. Základ položil výborným servisem Lukáš Čeketa. Ze stavu 4:4 udělal sedm bodů a skóre 11:4 bylo pro Bučovice dostatečné k dovedení setu k výhře.

„Trošičku nás to sice ukolébalo a povolili jsme v koncentraci, ale celý druhý set jsme měli pod kontrolou. Ve třetím setu soupeř pootočil postavení a na našeho Čeketu hrál jejich nejlepší blokař a další posila z áčka Staněk, ale nemělo to až tak velký vliv. My jsme v zápase po celou dobu docela slušně přihrávali a z toho jsme měli vysokou produktivitu útoku, zejména kůlových hráčů. V koncovce třetího setu jsme opět vedli a měli první mečbol. Za stavu 24:23 ale David Neubauer nezužitkoval velmi dobře nahraný balón, ale hned druhý mečbol už by úspěšný, když Víťa Jakubec zablokoval zase Červu,“ s pochvalou popsal Čížek závěr zápasu.