Na prvním tréninku se tam trenérské dvojici Jaroslav Vlk - Zbyněk Čížek přihlásilo jedenáct hráčů. Na pořadu byly především míčové hry a volejbalové báčko.

„Začínáme na antuce a do haly přejdeme po dvou týdnech. Myslím si, že po té roční pauze bude pro kluky dost náročné zase naskočit do toho soutěžního kolotoče. (celý loňský ročník I. ligy byl zrušený, pozn. red.) O fyzičku obavy nemám, ale problémy může trochu dělat technika. Proto teď budeme polovat hodně těch technických věcí. Po čtrnácti dnech přejdeme do haly, kde to zase budou dva týdny takové té hrubé přípravy. Pak už to bude speciální ladění pro soutěž. Ta určitě letos bude velice náročná, ale hlavně chci věřit, že nás zase nezastaví nějaká epidemie,“ nastínil nejbližší program trenér Jaroslav Vlk, který tým povede spolu s manažerem Zbyňkem Čížkem.

Trenérské dvojici na prvním srazu chyběli Vladimír Katona a Petr Nezdařil, kteří dokončují dovolené, David Nuebauer se připravuje na státnice, ze zdravotních důvodů nepřišel nový hráč Ondřej Unzeitig a dvě hodiny před tréninkem poslal velice milou omluvenku Josef Mlčúch, který se stal tatínkem synka.

Kromě smečaře Unzeitiga z extraligových Beskyd, který hrál na loňském brněnském mistrovství Evropy do 20ti let, zkouší Bučovice další mladé hráče, blokaře Tomáš Kristiana (rovněž Beskydy), univerzála Patrika Mindu a dalšího smečaře Tadeáše Handlíře (oba Volejbal Brno).

„Věřím, že tito hráči na konci srpna, tedy po té hrubé letní přípravě, ukážou, že do našeho kádru patří a pak začneme s jejich kluby jednat o hostování nebo přestupech. Mám radost i z toho, že se nám podařilo udržet kádr v podstatě pohromadě, protože o některé naše hráče byl velký zájem, a to i z extraligových klubů. Teď zatím evidujeme jen jeden odchod, nebo přesněji přerušení činnosti, a to smečaře Tomáše Hrtuse. Kádr pro soutěž bude mít patnáct až šestnáct hráčů. Zůstává zkušená osa, kvarteto Vladimír Katona na univerzálu, Josef Mlčúch na smeči, Michal Přikryl na bloku a Petr Nezdařil na liberu. Zůstaly obě naše hvězdy, univerzál Marek Perry, o kterého byl zájem z extraligy největší, a smečař David Neubauer. Věřím, že takové to nové zdravé a dravé mládí nepřišlo jen na doplnění a že co nejdříve začne klepat na dveře základní sestavy,“ komentoval pohyb v kádru Čížek.

Na antuce Bučovičtí sehrají dva turnaje. V sobotu v Lulči a o týden později v Kojetíně. Zatímco v Lulči na kurtech u koupaliště U Libuše se bude hrát tradiční víceméně pohodový letní turnaj, v Kojetíně už sokoli narazí na velkou kvalitu. Startují tam české, slovenské a polské extraligové kluby.

„Tím ukončíme antukovou část sezony. Do haly letos přecházíme nezvykle hodně brzo. Trénovat budeme třikrát v týdnu. První zápasy sehrajeme 4. září na turnaji ve Starém Městě, kde obhajujeme prvenství. Vrcholem celého přípravného procesu pro nás bude 11. září finále přeboru České obce sokolské, které pořádáme. Tentokrát jsme ale dostali výjimku a můžeme si do Bučovic pozvat velmi kvalitní i nesokolské týmy. Už teď můžu říct, že tam budou například extraligové Beskydy, prvoligové Benátky na Jizerou, Dobřichovice, které jsou největším kandidátem na postup do extraligy. Osm týmů bude rozděleno do dvou skupin. Hrát se bude v naší hale v Bučovicích a v Holubicích. Semifinále a zápasy o třetí místo a finále budou u nás,“ v předstihu zve Čížek fanoušky.

První mistrovské utkání Bučovice odehrají pátek 15. října doma se Starým Městem.