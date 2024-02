V tabulce v krajského přeboru I. třídy druzí vyškovští muži tentokrát vyučovali mladý celek Holubic. V novém roce mají borci ze Smetanových sadů bilanci výher a porážek 9 - 1 a situace na špici tabulky bude ještě zajímavá. Hodně napoví i tato sobota, kdy hostí v předposledním letošním utkání od devíti hodin čtvrtý tým brněnských Žabovřesk.

Snímky z utkání žen Vyškov – Sportiovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno. | Foto: fotovyskov.cz

Ženy ve stejné soutěži hrají již nadstavbu o postup a v pondělní dohrávce hostily mladý celek Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka Brno. Brňanky měly značnou výškovou převahu a byly o poznání razantnější, jak na servisu, tak v útoku a nedaly domácím tentokrát žádnou šanci. Hotový maratón mají za sebou ženy v KP 2. Na půdě Pozořic strávily deset setů plných zvratů a nekonečných výměn.

Volejbal Vyškov

KP 1 muži : Holubice C – Vyškov 0:3 (-15, -18, -18) 0:3 (-17, -17, -20).

1. Lok.-Ingstav 24 19 1 1 3 64:18 60

2. Vyškov 24 15 4 0 5 58:29 53

3. Šlapanice B 24 15 1 3 5 56:31 50

4. Žabovřesky 22 14 3 1 4 54:25 49

5. Sok. Brno-jih 24 7 4 5 8 46:49 34

6. Holubice C 24 3 2 1 18 21:62 14

7. Znojmo 22 2 1 6 13 25:60 14

8. Tesla Brno 24 0 3 2 19 19:69 8

KP 1 ženy sk. o postup :

SG LD Brno – Vyškov 3:0 (6, 24, 20) a 3:1 (-23, 16, 8, 19).

1. Jun. Brno U22 16 16 0 0 0 48:4 48

2. Šlapanice B 16 10 1 0 5 35:21 32

3. SG LD Brno 16 8 1 2 5 33:24 28

4. Újezd u Brna 16 6 2 2 6 30:30 24

5. ŠSKG Šlapanice 16 0 0 1 15 4:4 1

KP 2 ženy :

Pozořice – Vyškov 3:2 (-22, -21, 20, 22, 7) a 2:3 (16, 14, -18, -22, -12).

„Ještě větší porci musely skousnout žákyně v dalším kole Českého poháru. Svěřenkyně Hany Volešové po postupu do vyšší skupiny zamířily do Žatce, kde během víkendu odehrály sedm (!) tie-breaků a ve skupině se udržely. Tým Veroniky Bilíčkové veze z Brandýsa nad Labem obdobou bilanci 2-4, ale sestupuje do nejnižší skupiny a čeká je poslední turnaj a nejdelší cesta do Varnsdorfu,“ připomněl výsledky mládeže předseda klubu Tomáš Luska.