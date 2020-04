A už vůbec ne na špici tabulky, kterou suverénně ovládly hráčky Sokola Bučovice. Desetibodový náskok před brněnským Volejbalovým klubem Lužánky hovoří zcela výmluvně. „Lužánky byly naším jediným vážným soupeřem. U nich jsme jednou prohrály. Byla to naše jediná porážka v soutěži. U nás jsme jim to oplatily i s úroky. Spláchly jsme je dvakrát 3:0 a dokonce tam byly sety na jedenáct a devět bodů. S týmem z Brna, který navíc spolu hraje už několik sezon, je to pro nás ta nejlepší vizitka a odměna za to, co jsme pro dobrý výsledek sezony musely udělat,“ zdůraznila trenérka bučovických sokolek Vlasta Čížková.

Co to tedy bylo? Hned na počátku zásadní rozhodnutí, zda vůbec krajskou soutěž hrát. Okresním přeborem sice družstvo prošlo hladce, ale kraj je přece jen o patro výš. „Bučovické holky za mnou chodily skoro rok, abych je vedla. Když jsme pak vyhrály okres, bylo jasné, že pokud bychom měly postoupit, musí se tým doplnit. Měly jsme několik sezení. Dlouho jsem tím nesouhlasila, protože s holkama jen z Bučovic se to nedalo nějak rozumně hrát. Ale nakonec mě přesvědčily. Takže nejdůležitější bylo utvořit alespoň dvanáctičlenný kádr. S ním mně zpočátku moc pomohl tatínek Terky Matouškové,“ ohlédla se Čížková.

Pan Matoušek především přesvědčil svoji dceru, aby s volejbalem pokračovala dál, i když ne na takové úrovni, jak byla v Brně zvyklá. Pak podobně pomohl s angažováním Veroniky Hrazdírové, která v dorostenkách hrávala extraligu v KPS Brno. S mládežnickými extraligovými zkušenostmi ze Šternberka přišla i mutěnická Zuzana Kratochvílová, která hrála extraligu ve Šternberku. Nechala se přesvědčit, že když studuje v Brně dá se nižší soutěž v Bučovicích stíhat. „Přišlo i několik dalších hráček, ale to nejpodstatnější bylo, že utvořily vynikající partu. Volejbalem jsme se opravdu bavily. Jak se říká, sedly jsme si. I já, jako už starší, jsem mezi ty mladé holky zapadla. Po každém zápase jsme měly sezení s kafíčkem a zákusečkem. Nebo když jsme jezdily k zápasům ráno přes Brno, nešlo nestavit se na snídani na Rohlence. Holky spolu slaví každé narozeniny, dávají si dárečky a skládají o sobě básničky. Trénujeme dvakrát týdně a tam to vypadá taky tak. Fakt úplně skvělá parta. A vydržela celou sezonu a nic nenasvědčuje tomu, že by to tak nemělo vypadat i nadále,“ zdůraznila a chválila zkušená trenérka.

Přes výrazné posílení tým na startu rozhodně nepomýšlel na metu nejvyšší. I proto, že v kádru převažuje mládí. Nejstarší třicátnice Veronika Čížková je tou klasickou výjimkou potvrzující pravidlo. Následuje jeden ročník 1996 a pak už je jen rozpětí devatenáct až jednadvacet let.„Jsem ráda, že v kádru zůstala polovina Bučovaček, i když třeba nehrávají v základu. Umístění jsme moc neplánovaly. Do kraje jsme se vrátily po pěti letech, ale opravdu jsme klasický nováček, nic jsme neznaly. Haly soupeřek ani jejich hráčky. Říkaly jsme si, ale spíš odhadovaly, že pro nás by bylo ideální čtvrté místo a velkým úspěchem třetí. Nakonec z toho vyšlo první s jedinou porážkou, kterou jsme utrpěly hlavně proto, že nám chyběly tři klíčové hráčky. To znamená Matoušková, Hrazdírová a Kratochvílová. S tím jsme se potýkaly celý měsíc,“ upozornila Čížková.

Bučovické volejbalisty tak kráčí ve stopách mužů, kteří po suverénním kralování ve druhé lize dvakrát vyhráli základní část první ligy. Rok se sešel s rokem a ženy stojí před stejným dilematem. Jít či nejít nahoru. „Zase se rozhodneme společně, jestli vůbec chceme KP jedničku hrát. Ale v tuto chvíli opravdu nevíme, co bude dál. Šeptá se, že vítězové by měli postupovat přímo. Ze sekce nic oficiálního, tedy jak budou vypadat nové soutěže, nepřichází. My si to musíme pořádně probrat. Ve hře je více otazníků, takže teď opravdu nevím, co budeme na podzim hrát. Rozhodneme se až budeme ze svazu vědět víc,“ zdůraznila trenérka úspěšných žen Sokola Bučovice.

Konečná tabulka KP II. třídy žen – skupiny B:

1. Bučovice 28 25 1 1 1 80:11 78

2. VK Lužánky 28 21 2 1 4 73:26 68

3. Brno-Obřany 26 16 2 4 4 63:34 56

4. Žabovřesky 28 10 4 0 14 47:51 38

5. Vyškov B 26 5 6 0 15 35:61 27

6. Jehnice B 28 5 1 6 16 38:71 23

7. Kuřim 26 6 0 4 16 28:64 22

8. Brno-Husovice 26 2 2 2 20 24:70 12

Kádr družstva:

Tereza Matoušková - kapitánka, Petra Hermanová, Denisa Pernicová, Veronika Hrazdírová, Zuzana Kratochvílová, Dominika Dostálková, Veronika Čížková, Michaela Dostálková, Jana Kremzová, Kateřina Vítová, Elena Bílková, Michaela Svobodová, Eva Blahutková, Michaela Žižková. Trenérka: Vlasta Čížková.