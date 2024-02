Derby má svá specifická pravidla a jedno z nich říká, že favorit je nevyhrává. A že to neplatí jen ve fotbale, o tom se přesvědčují volejbalisté Sokola Bučovice. Ve čtvrtfinále první ligy po dvou domácích vítězstvích nad Spartakem Velké Meziříčí obě odvety na Vysočině prohráli. Stav série je tedy 2:2 a v pátek bude v Bučovicích na pořadu rozhodující souboj.

Velké Meziříčí dnes správně patří pod kraj Vysočina, ale nádech derby jeho soubojům s Bučovicemi zůstal. Navíc je to ve druhé nejvyšší soutěži nejčastější soupeř sokolů, které v minulé sezoně k této fázi překvapivě vyřadil.

Na odvety se Spartak evidentně připravil výborně a domácího prostředí využil maximálně. V obou zápasech měl většinou herně navrch, zatímco sokoli střídali dobré okamžiky se slabšími. Přestože byli v aktuálně kompletním složení, tak přání rozhodnout už v prvním utkání se jim neplnilo.

I. liga mužů

čtvrtfinále:

Spartak Velké Meziříčí – Sokol Bučovice 3:1 (-27, 18, 23, 21) a 3:1 (15, -22, 21, 23)

Stav série: 2:2.

Sestava: Neubauer, Jakubec, Roman, Čeketa, Štefko, Minda, Vodička, Herman, Luska, Horák, Tříska, Havlásek, Červinka. Trenér: Zbyněk Čížek.

Pátý zápas: Bučovice – Velké Meziříčí, pátek 16. 2. (19.00), SH Školní ulice.

Další výsledky: VK Brno – Dobřichovice 0:3 - konečný stav série 0:3. Liberec B – BV Ostrava 0:3 - konečný stav série 0:3. Č. Budějovice B – Hr. Králové a 3:2 a 3:2 série: 2:2.





„Ano, věřili jsme si, že to zvládneme, ale musím říct, že jsme hráli špatně. V prvním utkání nám nefungovala distribuce nahrávky a když už se povedla, kazili jsme útočné akce. Přestože jsme tahali za kratší konec, tak jsme koncovku prvního setu nakonec vyhráli. Ve druhém jsme vedli 7:4 a vypadalo to nadějně, ale velice rychle jsme o náskok přišli a set jsme prohráli. Klíč k prvnímu zápasu byl za stavu 23:23 ve třetím setu, kdy jsme neproměnili jasně bodový útok a soupeř to otočil na 25:23. Od té doby bylo Meziříčí lepší,“ přiznal trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Ten do druhého utkání udělal změny v sestavě, ale ty moc účinné nebyly. Hosté jasně prohráli první set. Takže se šestka zase otočila a tentokrát i s vlivem na skóre. Bučovičtí vyhráli druhou sadu a výborně rozehráli třetí. Bohužel pro ně se pak ale opakoval »scénář« z prvního zápasu.

„Musím přiznat, že se změny v rozestavění úplně nepovedly. Na začátku jsme zase nechytili to tempo zápasu a domácí byli jednoznačně lepší. Pak jsme zase zamíchali sestavou, abychom zamezili tomu jejich tlaku, a skutečně jsme vyhráli druhý set. Jenže ve třetím jsme zase tahali za kratší konec. Ve čtvrtém to pro nás opět vypadalo nadějně, ale zase jsme velmi rychle ztratili tříbodové vedení (10:7) a pak už domácí byli zase lepší,“ popsal kouč sokolů druhou odvetu.

Bučovičtí vstoupili do čtvrtfinále play-off z druhé pozice nadstavby, spartakovci prakticky ze sedmé. Roli favorita mohou Čížkovi svěřenci samozřejmě ještě naplnit, v rozhodujícím boji budou k tomu mít výhodu domácího prostředí.

„Hodně důležité bylo, že jim nadstandardně dobře zahrál univerzál Pavlovský. To byl ten klasický rozdílový hráč obou zápasů a naším úkolem, samozřejmě kromě jiných, prostě bude eliminovat tu jeho útočnou sílu v pátém utkání u nás,“ netajil Čížek jednu z taktických variant pro páteční rozhodující souboj.