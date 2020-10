V domácí sestavě chybělo několik hráčů a především jednička družstva Pavel Kolář. V prvním utkání to ale na hře týmu nebylo znát. I když průběh byl poměrně vyrovnaný, tak domácí drželi taktovku pevně.

„Zápas jsme sice prohráli v koncovkách, ale bohužel musím uznat, že jsme Holubice nedostali pod tlak a pořád jsme průběžně o bod dva prohrávali,“ komentoval dopolední porážku trenér šlapanických sokolů Zdeněk Kadc.

TJ Holubice – Sokol Šlapanice 3:0 (23, 20, 22)

TJ Holubice – Sokol Šlapanice 3:2 (-25, -23, 10, 17, 8)



Holubice: Biječek, Bláha, Merta, Loub, Muroň, Namešanský, Russnák, Písařík, Lukáš. Trenér: Aleš Šmerda.

Šlapanice: Dolák, Gajárek, M. Kadlc, Kubala, Pohanka, Tancoš, Tezzele, Trepeš, Zeman, Štěrba. Trenér: Zdeněk Kadlc.

Přestože Holubicím chyběli hráči, zůstal trenér Aleš Šmerda u filozofie, že zahrát si mají všichni přítomní stejně. Navíc vyzkoušel některé hráče na jiných postech, než jsou zvyklí. Dobře rozjetý stroj se tak trochu zadrhl.

Do koncovky první sady sice domácí šli s menším náskokem, ale nakonec ji prohráli. Ve vyrovnaném druhém setu se soupeři průběžně vystřídali ve vedení a v závěru hosté svůj minimální náskok udrželi.

Ztracený bod ale domácí přece jen vyburcoval ke zvýšení obrátek, sestava se vrátila do zajetých kolejí a skóre Holubičtí dokázali otočit.

„Bereme vítězství za dva body. Přece to není to o tom, že musíme pořád vyhrávat 3:0. Potřebujeme taky do sestavy zapracovat mladé kluky. Dnes to byl třeba Biječek. Odehrál si svoje, ale byl na něm znát určitý respekt. Já jsem spokojený, mužstvo zahrálo dobře. Kolář samozřejmě chyběl, protože je nejlepší, ale ukázalo se, že máme dost dobrých dalších hráčů,“ sdělil Šmerda.

Kouč soupeře jeho názor v podstatě podpořil.

„Zápasy s Holubicemi jsou vždycky těžké, i když nejsou v kompletní sestavě. Ale někteří hráči chyběli i nám. Ukázalo se, že my je v podstatě nemáme čím nahradit, kdežto Holubice mají širší kvalitní kádr. Druhý zápas určitě rozhodl v útoku Russnák a výborně jim na nahrávce zahrál Pisařík. Jejich kvalitě jsme se snažili čelit kaučinkem, ale nakonec to stačilo jen na dva sety. V ostatních byly Holubice lepší,“ uznal šéf střídačky sokolů.

Na startu sezonu oba trenéři také naznačili ambice svým klubů.

„Hrajeme o první místo, s tím to mužstvem přece o nic jiného hrát nemůžeme. Co by následovalo, pokud by se nám to opravdu podařilo, to je zatím předčasné předjímat,“ řekl Šmerda, který s týmem vyhrál loňský nedokončený ročník druhé ligy.

„Přípravné zápasy naznačily, že by naše umístění mohlo být daleko lepší než loni, kdy jsme se pohybovali těsně nad sestupovou hladinou. Proto doufáme, že bychom mohli vstoupit do první poloviny tabulky. Ale hlavně abychom soutěže vůbec mohli dohrát,“ upozornil Zdeněk Kadlc.