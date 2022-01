Přes nepříjemné peripetie se zraněními hráčů a výraznou převahu venkovních zápasů se sokolům v prvních šesti kolech nadstavby podařilo dostat na pozice, které si plánovali. Mezi osmičkou postupujících ze základních skupin jsou čtvrtí. Tohle umístění by jim po skončení nadstavby zajistilo účast v play-off o postup do nejvyšší soutěže.

I. liga

Tesla Brno – Sokol Bučovice

Čtvrtek 20. ledna, 19.00 hodin, SH Sportovní gymnazium Ludvíka Daňka, Botanická ul.

Sokol Bučovice - Tesla Brno

Pátek 21. ledna, 19.00 hodin, SH

ZŠ 710, Školní ul.

Tabulka:

1.Dobřichov. 6 5 1 0 0 18:4 17

2.Benátky n.J. 6 5 0 1 0 17:5 16

3.H. Králové 6 2 3 1 0 17:10 13

4.Bučovice 6 3 0 0 3 10:9 9

5.Plzeň 6 2 0 1 3 8:14 7

6.Č. Budějov. 6 1 1 1 3 8:14 6

7.Tesla Brno 6 1 0 1 4 9:15 4

8.Vel. Meziříčí 6 0 0 0 6 2:18 0

„Tak daleko ještě nejsme. Už tyhle dva první letošní zápasy budou velice těžké. Informace z tábora soupeře, který je farmou extraligového Volejbalu Brno, máme docela dobré. V úterý trénovali s Teslou čtyři hráči z áčka. Musíme počítat s tím, že se objeví i v zápasech. Předpokládám, že obě libera, tzn. Špelda a Lžičař, nahrávač Toman a smečař Drahoňovský. Možná i univerzál Kočvara. Takže Tesla proti nám asi dá to nejsilnější, co má. Pro volejbal je to dobře, zvyšuje to náboj zápasu a určitě i do odvety u nás,“ upozornil trenér a manažer volejbalových sokolů Zbyněk Čížek.

Prakticky celou loňskou část soutěže se Bučovičtí potýkali s velkým počtem zraněných a nemocných hráčů. Přestávka marodku vyprázdnila, takže i Čížek se svým trenérským kolegou Jaroslavem Vlkem mohou postavit to nejsilnější, čím disponují.

„Máme kompletní tým. Uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. Věřím, že alespoň pro toto dvojutkání. V pauze jsme se snažili covidovým problémům vyhýbat, a také jim předcházet. Teď se nákaza zase začíná zvyšovat. Chtěli jsme hrát aspoň jedno přípravné utkání, ale raději jsme je zrušili. Sehráli jsme mezi sebou modelové utkání. Určitě i to splnilo účel, který jsme očekávali od chystaného přípraváku,“ poznamenal Čížek.

Odvetou s Teslou začne jeho týmu série pěti zápasů na domácí palubovce v řadě. Teoreticky je to jasná výhoda, ale není jednoduché v tak dlouhé šňůře vyloučit zakolísání.

„Jeví se to jako výhoda, ale šňůra domácích zápasů neznamená vždycky stoprocentní zisk. Potřebujeme, aby nás přišli podpořit fanoušci a vytvořili tradiční domácí atmosféru. Zatím nás ta hala vždycky v těžkých utkáních dokázala udržet ve hře, když jsme to potřebovali. V každém případě je klíč k play-off jednoznačný: nejen vyhrát všechno doma, ale také musíme přivézt něco z venku.“ zdůraznil šéf bučovických sokolů.