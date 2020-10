V desetičlenném KP I žen má Vyškovsko tři zástupce. K tradičním Křenovicím a Vyškovu letos přibyl nováček Sokol Bučovice. Ten se na nejvyšší krajskou úroveň vrací po čtyřiceti letech a rozhodně ne jako ušlápnutý kandidát na boj o záchranu.

KP I žen

1. kolo - sobota 3. října:

Vyškov - Jehnice (9.00 a 13.00), Nádražní ul.

Újezd u Brna - Bučovice (9.00 a 13.00)

Křenovice - Gymnazium Šlapanice (10.00 a 13.00)

„Trénovaly jsme poctivě dvakrát týdně, dokonce pár tréninků vedl trenér mužů Jaroslav Vlk. To pro holky bylo úplně něco jiného. Na druhý den sice nemohly chodit do schodů, ale rozhodně je to pro ně výborná zkušenost. I když jsme krajskou dvojkou prolétly bez porážky, dobře víme, že to ve vyšší soutěži nebudeme mít lehké. Naše heslo je Bojujeme za Bučky a chtěly bychom skončit někde na těch lepších místech tabulky,“ naznačila cíle pro sezonu trenérka Vlasta Čížková.

Soutěž by měly „odtáhnout“ především kapitánka družstva Tereza Matoušková, Petra Hermannová, Veronika Blahová, Veronika Čížková, Kateřina Slámová, Dominika a Michaela Dostálkovy, Kateřina Vítová a Veronika Hrazdirová, ale příležitost určitě dostanou i Eva Blahutková, Denisa Pernicová a Bára Strouhalová.

Dva úvodní zápasy Bučovanky sehrají v sobotu na palubovce Sokola Újezd u Brna, doma se poprvé představí o týden později, 10. října přivítají sokolky ze Šlapanic.

„Mám zprávy, že v Újezdě se na nás speciálně připravují, ale to my na ně taky. Takže uvidíme, jak to dopadne. V každém případě chceme soutěž dobře odstartovat. Nejdůležitější ale stejně je, abychom všichni byli zdraví. Zatím jsme na trénincích byly kompletní,“ dodala Čížková.

Loňské čtvrté místo bude v soutěži obhajovat Volejbal Vyškov. Kádr družstva průběžně doznává změn, takže ani letos si Vyškovanky vyšší cíle nekladou.

„Popravdě řečeno, jsme rádi, že se vůbec scházíme. My to máme postavené na výborné generaci, kdy naše juniorky hrály I. ligu a dokonce kvalifikaci o extraligu. Bohužel ty holky se postupně vytrácejí, jdou na školy, mají povinnosti v práci atd. Naštěstí se nám teď vrátilo pár hráček, které už mají rodiny. Chceme navázat na minulý rok, kdy jsme skončili čtvrtí. Nebo jinak řečeno, chceme to odehrát v klidném středu tabulky tak, abychom z volejbalu měli radost. Perspektiva tu rozhodně je. O mládež se staráme a teď se nám dorůstá pár hráček, které na tuto soutěž určitě budou mít kvalitu,“ sdělil trenér vyškovských žen Vladimír Golda.

Volejbalisty Křenovic hrály šest let druhou ligu, ale už od roku 2012 působí v krajském přeboru. Loňskou nedohranou sezonu zakončily umístěním ve středu tabulky, a protože se kádr nějak výrazně nezměnil, tak tam někam směřují i své letošní ambice.

„Kdyby to vyšlo líp, tak to samozřejmě bereme, ale spíš to zase vypadá na ten střed tabulky. Družstvo bude skoro stejné, ale určitě nám bude hodně chybět Kateřina Balabánová, která byla jednou ze stěžejních hráček a chystá se na mateřské povinnosti. Naopak z Rosic, které se rozpadly, k nám přišla Veronika Duranová. I druhou sezonu u nás budou působit Vyškovanky Kateřina Hajzlerová a Lenka Graclíková,“ řekla před startem nového ročníku trenérka Jitka Paulová.