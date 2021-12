„Byly moc pěkné. Sešli jsme se celá rodina, pobesedovali jsme si, něco málo sladkého jsme pojedli. Byli jsme rádi, že jsme aspoň trošku zdraví, a to zdraví přejeme všem. Uvidíme, co bude po Vánocích. Doufáme, že už to bude klidnější, než to bylo přes celý rok. Volejbal u stromečku samozřejmě nemohl chybět. Třeba včera ve sváteční den jsme se společně dívali v televizi na italskou ligu. Ano, my jsme takoví volejbaloví blázni, je to pravda. Jsme celá rodina volejbalem zapálení, po celý rok,“ usmívala se v povánočním dobrém rozpoložení Vlasta Čížková.

Ovšem sportovní ohlédnutí na odehraným podzimem v krajském přeboru I. třídy už tak úsměvné nebylo. Přitom nováček šel do soutěže odvážně a s cílem atakovat přední příčky tabulky. Jenže dlouho se pohyboval na jejím chvostu před posledními Boskovicemi. Bilanci první poloviny soutěže sokolky vylepšily až v závěru sérií čtyř vítězství. Ve dvojzápasech v domácí hale nepovolily ani set Jehnicím a před tím ani v té době vedoucímu Újezdu u Brna.

TJ Sokol Bučovice

Krajský přebor I. tř. – ženy

Tabulka po podzimní části:

1.S. Šlap. B 18 15 0 0 3 48:12 45

2.Újezd u B. 18 10 4 0 4 43:24 38

3.MS Brno 16 10 2 1 3 40:19 35

4.G. Šlapan. 18 9 1 3 5 36:30 32

5.Křenovice 18 7 2 1 8 32:35 26

6.Bučovice 18 7 0 2 9 28:35 23

7.Jun. Brno 16 4 2 3 7 28:35 19

8.Vyškov 16 4 2 2 8 27:37 18

9.Jehnice 16 3 3 2 8 22:37 17

10.Boskovice 18 1 0 2 15 11:51 5

„Ano, odvážnější plány jsme měli stoprocentně! Protože já jsem člověk, a ti, kdo mě znají, to o mně vědí, který neumí prohrávat. A my jsme toho prohrály dost. Jenže přišlo to, co jsme neplánovaly. Prakticky tři čtvrtiny soutěže jsme jezdily k zápasům v sedmi osmi lidech a navíc z toho byly tři nahrávačky. Byly tom pracovní věci, zranění, školní povinnosti. Tohle nám udělalo strašně moc zle. Kompletní jsme byly tak dvakrát třikrát. Až v posledních zápasech, jako s Juniorem Brno nebo Újezdem u Brna, se potvrdilo, že to z naší strany opravdu mohlo být úplně jiné. Není to ani moc velká nadsázka, když řeknu, že jsme Újezd v Bučovicích spláchly dvakrát 3:0,“ zdůraznila trenérka.

Přitom absence se týkaly hlavně klíčových hráček. Až teprve v závěru družstvo nastoupilo skoro v optimální sestavě a odnesl do nejvíc právě Újezd, který Bučovačky sesadily z první příčky.

„Základní sestava je jasná, tedy ta optimální. Na smeči Zuzana Kratochvílová a Veronika Hrazdírová. Na bloku Tereza Matoušková, to je výjimečná hráčka, skromná, pokorná a vynikající. Možná naše nejlepší, anebo určitě jedna z nejlepších. Dále to táhly Dominika Dostálková a Denisa Pernicová na nahrávce, Petra Hermanová na účku, Natálie Polachová na liberu. Na nahrávce se s Denisou střídala naše Veronika. Jenže, jak jsem už řekla, v této sestavě jsme odehrály jen poslední tři zápasy a na výsledku to bylo vidět,“ vyjmenovala ideální složení týmu.

Bohužel podobně jako sestava vypadá seznam absencí. Dlouho chyběly obě smečařky Kratochvílová a Hrazdírová. V Boskovicích v jejich malé tělocvičně se ošklivě zranila Polachová a pak chyběla víc než měsíc. Podobně nahrávačka Bláhová nebo účko Petra Hermanová. Přitom v průběhu podzimu do jiných oddílů odešly tři kvalitní hráčky. Kádr nováčka se neplánovaně zúžil a zranění tak měla dvojnásob negativní dopad.

„Takže teď je nás na můj vkus trošičku málo. Měli jsme vlastní dorostenky, ale přestaly chodit, podle mě bez vážných důvodů. Přitom ta jedna je velice nadějná volejbalistka, která by to mohla někam dotáhnout. Takže teď sháním, běhám, telefonuju, pro jaro musíme získat aspoň dvě hráčky. Kdybychom pak z těch deseti družstev skončily v polovině tabulky, tak budu spokojená. Pokud se nám ty dvě posily dvě skutečně povedou, tak si myslím, že můžeme atakovat i čtvrté místo. I s torzem týmu jsme totiž sehrály pěkné zápasy. Jenže nás bylo málo, prakticky nešlo střídat a bez smečařek a v poli se dvěma nahrávačkami prakticky nemáš co hrát. Proto jsme je nedokázaly dotáhnout do vítězného konce. Třeba na Moravské Slavii, s Gymnaziem Šlapanice, ale i s Křenovicemi. To jsou zápasy, které mrzí a určitě se daly vyhrát,“ připomněla Čížková.

Ve sportovním duchu pak netajila, že umístění neovlivnily jen objektivní příčiny. Pro časové vytížení haly nevyšel plán trénovat dvakrát týdně a postupně, jak přicházela zranění, tak klesala i účast na trénincích. Tohle by se mělo od pokračovaní soutěže v novém roce změnit.

„Skončilo to jen jedním tréninkem ve středu a někdy jen v pěti lidech. To se toho moc dělat nedá, i když nás někdy doplňovaly dorostenky. Je znát, že kvalitní příprava chybí. Už na podzim nám pomáhal Jaro Vlk (se Zbyňkem Čížkem trenér A mužů, pozn. red.). To nemělo chybu. Slíbil, že v novém roce s námi bude každou středu, trénujeme před chlapama, ale má podmínku stoprocentní docházky. Holky to slíbily. To nás může posunout dál,“ věří bývalá vynikající volejbalistka.

Po podzimní části jsou bučovické sokolky na šesté příčce tabulky. S tréninky začnou první středu v novém roce pátého ledna a hned osmého ledna je čeká doma derby s Vyškovem. Vlasta Čížková je přesvědčená, že družstvo absolvuje mnohem lepší druhou polovinu soutěže.

„Holky mají výbornou partu. Pokud udržíme dobrou sestavu a budeme schopné hrát tak, jak v posledních zápasech, tak to určitě bude o hodně lepší. A doma máme velikou výhodu ve vynikajícím publiku. Jsem velice ráda, že jsme si našly své fanoušky. Chodilo jich víc, než jsme čekaly. A třeba s Újezdem vytvořili nádhernou atmosféru. Hlavně bubeníci, kluci z nohejbalu. Po zápase nám vběhli na hřiště poblahopřát, že o byl volejbalový koncert,“ chválila trenérka volejbalového nováčka krajského přeboru I. třídy z Bučovic.