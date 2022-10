I. liga mužů

3. a 4. kolo:

Sokol Bučovice – VK Brno, pátek 7. 10. (19.00).

Sokol Bučovice – Spartak Velké Meziříčí, sobota 8. 10. (13.00), SH Školní ulice.

Čelo tabulky I. ligy:

1. Bučovice 2 2 0 0 0 6:0 6

2. Lvi Praha B 2 2 0 0 0 6:0 6

3. VK Brno 2 2 0 0 0 6:1 6

4. BV Ostrava 2 2 0 0 0 6:2 6

5. Velké Meziříčí 2 1 1 0 0 6:3 5

Český pohár

2. kolo:

Sokol Bučovice – VK Lvi Praha, středa 12. 10. (19.00), SH Školní ul.

„Po dvou vítězstvích je u nás nálada samozřejmě velmi dobrá, ale co je důležitější, tak to, že jsme dobře potrénovali a do zápasů půjdeme kompletní. V Brnem jsme loni soupeřili o první místo v základní skupině a určitě má tento zápas nádech derby. S Velkým Meziříčím je to skoro podobné, protože je to v posledních letech náš asi nejčastější soupeř. V derby se občas stává neskutečné, ale my chceme využít svého domácího prostředí a oba zápasy vyhrát s plným počtem bodů,“ ujistil fanoušky trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Pohárový postup si Bučovičtí přivezli z turnaje 1. kola v Novém Jičíně, v němž porazili prvoligový Blue Volley Ostrava 3:2 a druholigový domácí tým 3:0. Ve druhém kole jsou už k postupujícím přilosovány extraligové kluby a hraje se vyřazovacím K.O. systémem na jedno utkání u týmu z nižší soutěže. Aktuálně čtvrtý tým extraligové tabulky Lvi Praha v Bučovicích nastoupí ve středu večer.

„Hostíme nejbohatší český klub, to je absolutní bomba, mimořádná událost. Navíc k nám v novodobé historii přijedou poprvé. Je to tým nabitý cizinci a s velezkušeným nahrávačem, bývalým kapitánem českého nároďáku Jakubem Janouchem. Výkvět české extraligy. Co víc si přát?! Pro nás to bude veliký svátek a určitě neřešíme výsledek, protože oni jsou jasným favoritem. Ale diváky chci pozvat, bude to stát za to, protože věřím, že budeme důstojným soupeřem,“ upozornil Čížek.

Jeho svěřenci tak během pěti dnů odehrají tři těžká utkání. Proto trenéři rozloží zátěž na celý kádr.

„Bereme to jako zápasový blok. Takže logicky nemůžeme všechno odehrát na základní sestavu. Do ligových utkání by měli být k dispozici všichni hráči, v poháru nebudou hrát naši Zlíňáci (Čeketa a Toman, kteří v Bučovicích hostují, pozn. red.), protože Fatra hraje ve čtvrtek pohár v Holubicích,“ sdělil šéf bučovických sokolů.