„Po loňském nevydařeném čtvrtfinále jsme řekli, že musíme udělat určitou změnu. Takže jsme letos přivedli tři mladé hráče ve věku dvacet až jednadvacet let. Přiznávám, že jsem trochu pochyboval, jestli to není chyba, jestli toho mládí není přespříliš, protože tým opustili zkušení Kobolka a v průběhu podzimu Masař. Naštěstí se pak se ukázala velmi důležitá věc. Ten tým se stal skutečně týmem, partou. To musím zvýraznit, to bylo to nejdůležitější, že tam nikdo není nepostradatelný jako hvězda. Třeba v Českých Budějovicích nám chyběl kapitán a dlouhodobě nejvíce bodující hráč David Neubauer a nahradil ho zase ten týmový duch. Nebylo to o tom, že Čeketa uhrál osmnáct bodů, ale opravdu o tom týmu. Třeba Gálik, pět bloků a skvělý individuální výkon. Nebo Štefko, čtrnáct bodů, a tak bych mohl pokračovat dál,“ zdůraznil trenér Zbyněk Čížek v hodnocení letošní části dalšího ročníku I. ligy.

I. liga mužů

Tabulka čtvrtfinálové skupiny:

1. Dobřichovice 7 6 0 0 1 19:6 18

2. Bučovice 7 4 0 1 2 15:11 13

3. Hr. Králové 7 3 1 1 2 15:12 12

4. BV Ostrava 6 1 2 0 3 11:13 7

5. D. Liberec B 7 1 1 2 3 11:18 7

6. Č. Budějov. B 6 0 1 1 4 6:17 3

Příští kolo: Bučovice – Dobřichovice, 12. 1. (19.00), SK Školní ulice.

V ní Bučovice obsadily druhé místo v základní skupině B a z postupujícího trojlístku s Hradcem Králové a Blue Volley Ostrava si přenesly do nadstavby nejvíce bodů ze vzájemných utkání. Nyní před odvetnou částí čtvrtfinálové skupiny, v níž se hraje o nasazení na prvních šesti místech pro play-off, jsou na druhém místě za Sokolem Dobřichovice.

„Na začátku nadstavby jsem asi odhadl dobře, že pro nás budou klíčové zápasy s juniorkami Liberce a Českých Budějovic. Bohužel zatím je vidět, že Dobřichovice jsou dál, což dokázaly i vyřazením extraligového Brna v Českém poháru. Letos mají výborně poskládaný tým ze zkušených i mladých kluků a jsou určitě nejlepší. My jsme doma porazili Liberec a venku Budějovice. Takže pro mě je důležité, že jsme potvrdili, že doma hrajeme dobře a že můžeme bodovat i venku. Tam jsme se soupeři na naší úrovni mívali problémy. Takže mám radost, že v Budějovicích jsme to poprvé zlomili. Viděl jsem tam tu partu, odhodlání kluků, že tam jedeme vyhrát, že je to poslední zápas roku, který nechceš zakončit rok porážkou,“ ocenil si kouč sokolů přístup hráčů i druhou příčku.

Na ni se tým probojoval přesto, že trenér musel prakticky v každém zápase upravovat sestavu. Hned na startu mu pro zranění chyběli čtyři hráči a tento počet se pak i z jiných důvodů prakticky držel do posledního kola.

„Opět se ukázalo, že bylo dobré, když jsme pracovali s osmnácti až devatenácti hráči. Sice se tyto počty mohou zdát obrovské, ale na druhou stranu se ukázalo, že to mnohdy bylo na hraně, řekl bych dostačnosti. Například na samém startu soutěže se zranil univerzál Miloš Koudelka a dodneška nenastoupil. Po operaci kolene je blokař Tomáš Kristián, a také dodneška netrénuje a nehraje. Začátkem září nám na dva měsíce vypadl po operaci Patrik Minda. Takže když se k tomu připočtou krátkodobá zranění a absence z ostatních důvodů, tak se nám to nejvíc projevovalo v útoku. Ale protože jsme měli ten širší kádr, tak vlastně nějakým způsobem dostali příležitost všichni hráči ze soupisky. A co je nejpodstatnější, všichni ukázali, že jsou platnými členy družstva a ochotní se podřídit týmu. Opravdu tahle parta skutečně vyeliminovala ty absence a kdokoliv nastoupil, tak to necítil, jako že někoho nahrazuje, ale jako svoji parketu,“ pochválil celou »lavičku«.

První soupeřem v pokračování čtvrtfinálové skupiny budou v novém roce právě Dobřichovice. Do Bučovic přijedou 12. ledna. Ale ještě před tím si to sokolské celky spolu rozdají »na nečisto« ve finálovém turnaji mistrovství republiky České obce sokolské. Ten se bude hrát o prvním novoročním víkendu v Chocni a dále tam budou startovat Šlapanice, Letovice a Česká Třebová. Teď mají bučovičtí sokoli do 28. prosince volno. Před sokolským přeborem by trenér chtěl sehrát jedno přátelské utkání a jedná se s druholigovým Kojetínem.

„Samozřejmě potřebujeme i zkušené hráče a mužstvu určitě velmi prospěl návrat Pepy Mlčúcha, ale na nastoleném trendu práce s mladým volejbalisty nic měnit nebudeme. Většinou jsme na hřišti měli tři až čtyři kluky věkem devatenáct až jednadvacet let, což je pro nás za poslední tři čtyři roky neuvěřitelný věkový sešup dolů. V podstatě je to něco podobného, jak se svými béčky pracují extraligové kluby. To je cesta kterou, jsme se vydali a kterou se velmi pravděpodobně budeme muset ubírat dál. A na toto téma musím dodat další zkušenost. Jsem velice spokojený s přístupem hráčů k celému tréninkovému procesu. Jen jednou za sezonu se nám stalo, že jsme se nesešli, ale to zavinila havárie potrubí v naší hale voda a nebylo možné topit. Jinak jsme od poloviny srpna do konce roku trénovali v počtu deseti až čtrnácti lidí, a to je pro trenéra velice dobré,“ zdůraznil kouč a zároveň předseda volejbalového oddílu Sokola Bučovice.

Sportovní cíle nastínil před »výkopem« základní i čtvrtfinálové skupiny a dosavadní boje v ní na nich nic nezměnily. Sokoli si chtějí vybudovat co nejlepší postavení pro vyřazovací boje elitní osmičky, tak aby začínali doma. Při ambicích a naznačené síle Dobřichovic by to mělo být druhé nebo třetí místo. Stejné výhody sice zaručuje i čtvrtá příčka, ale tu už zkušený stratég považuje za trochu rizikovou.

„Pokud by se nám podařilo k té určité mladické volejbalové hladovosti mužstva doplnit takovou tu zkušenost, konkrétně třeba na post přihrávajícího smečaře - a tím neříkám, že to musíme udělat - tak si myslím, že by tým byl srovnatelný s tím, který v sezoně 2020 - 2021 byl jeden míč od vítězství v první lize,“ přece jen Čížek trochu víc poodhalil své možná dlouhodobější plány.