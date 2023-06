Rodil se vůbec největší úspěch. Volejbalisté Sokola Bučovice suverénně vyhráli základní část I. ligy. Jenže paradoxně pak přišel největší neúspěch v jejich pětiletém účinkování ve druhé nejvyšší soutěži. Poprvé se v play-off neprobojovali do elitní čtyřky. Ve čtvrtfinále dvakrát hladce podlehli Velkému Meziříčí, které tam dokonce postoupilo z předkola. Takže tématem povídání s trenérem a manažerem oddílu Zbyňkem Čížkem sice je příprava na nový ročník I. ligy, ale k „výbuchu“ se prostě nelze nevrátit.

Šéf volejbalistů Sokola Bučovice Zbyněk Čížek v pátek oslaví padesátiny. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

I s už delším časovým odstupem nezakrývá zklamání z porážek se soupeřem, se kterým se nějaké komplikace se rozhodně nečekaly.

„I v našem případě se ukázalo, že play-off je rozdílná soutěž, než dlouhodobá základní část. Tu jsme s přehledem vyhráli a docela s radostí přijali fakt, že narazíme na Meziříčí. Máme s nim dobrou bilanci dlouhodobě a není to daleko. Ovšem soupeř přešel v předkole play-off přes Lvi Praha a tím se nakopl. U nás Meziříčí bojovalo o každý míč a mělo i sportovní štěstí a zřejmě i jejich momentální psychické rozpoložení bylo lepší než naše. Nakonec skončilo na čtvrtém místě, což je jejich historické maximum v soutěži. Samozřejmě, že to pořád mrzí, protože jsme v celé sezoně prohráli doma jediné utkání. Právě toto čtvrtfinále s Meziříčím a sezona pro nás byla v podstatě ztracena. Na druhou stranu jsem měl dost času na podrobnou analýzu těchto zápasů v play-off a věřím, že to i pro mě jako trenéra týmu bude ponaučením do nového soutěžního ročníku,“ přiznává zítra padesátiletý dlouholetý lodivod bučovických sokolů.

Předčasné vyřazení v podstatě neplánovaně rozšířilo časový prostor pro přípravu nového ročníku. Tu má Čízek vždy precizní. Mužstvo ještě zhruba do konce dubna trénovalo v hale ZŠ 710 v Bučovicích a manažer začal pomalu rýsovat kádr na novou sezonu.

„Základní otázkou ovšem bylo, kde budeme hrát, protože pět hal mělo od svazu připomínky ke splnění parametrů. Nakonec se nám podařilo obdržet pro naši halu svazovou výjimku i pro nadcházející sezonu. Oficiální letní přípravu zahájíme v úterý 1. srpna na antukových kurtech v Bučovicích. Tam budeme trénovat zhruba dva týdny. Ty si zpestříme účastí na venkovních turnajích 5. srpna v Lulči a 12. srpna v Kojetíně. Poté se tým přesune do haly, kde začneme pilovat i herní prvky. Halovým herními prověrkami budou 2. září turnaj O pohár hejtmana Zlínského kraje ve Starém Městě, turnaj u nás, a také úvodní turnajové kolo Českého poháru 15. a 16. září. A pak už v prvním kole první ligy přivítáme doma nováčka z Kolína. To bude v pátek 22. září,“ nastínil plán letní přípravy.

V ní bude zkoušet i nové tváře a na jejím konci by se měl vyformovat čtrnáctičlenný kádr pro druhou nejvyšší soutěž. Jeho obměna asi nebude veliká, přičemž za nejpodstatnější šéf sokolů označil změnu na postu asistenta trenéra. Po třch letech odchází Jaroslav Vlk, který bude působit u extraligového týmu žen, zřejmě v Brně. Jeho nástupcem je mladý a ambiciózní trenér a bývalý reprezentační statistik a aktuálně trenér Zlína Zdeněk Sklenář.

„Mám velikou radost, že se podařilo udržet hlavní opory, smečaře Tomáše Filu, Ivo Kobolku a Davida Neubauera. Hodně jsem stál o možnost hostování Lukáše Čekety, který přestoupil do Kladna, a to nemělo problém s jeho hostováním v 1. lize. Takže Čeketa by měl být naší hlavní ofenzivní silou a může alternovat, jak na smeči, tak na pozici univerzála. Další posilou je mladý zlínský blokař Jakub Gálík. Ostatní hráči zůstávají a chtějí se porvat o místo ve čtrnáctičlenném kádru,“ naznačil spokojenost s aktuální skladbou týmu.

Navíc Čížek do letní přípravy přizval i tři mladé hráče z regionu Vyškovska, kde nejznámější jméno je smečař Čeněk Luska, vnuk dlouholetého šéfa okresního volejbalu Čestmíra Lusky. Ještě jedno jméno má prezident bučovických sokolů v hledáčku, ale konkrétní prý ještě být nemůže.

„Je to velmi perspektivní, téměř dvoumetrový hráč, který prošel extraligou. Poslední dva roky hrál v zahraničí a byl čtvrtý nejvíce bodující hráč soutěže. Jsme blízko dohody a doufám, že již brzo budeme moci představit tuhle poslední velkou posilu, která by uzavřela náš letošní kádr,“ naznačil.

Druhá nejvyšší soutěž tedy odstartuje 22. září a základní část se bude opět hrát jiným systémem. Čtrnáct týmů je rozděleno do západní a východní skupiny po sedmi mužstvech, která se utkají každý s každým doma a venku. Následují nadstavba a závěrečné play-off.

„Doufám, že se dobře připravíme a v nové sezoně se určitě budeme chtít vrátit do bojů o medailové pozice. Zároveň mám radost, že se začínají připravovat parametry pro vypsání soutěže pro projekci nové multifunkční haly v Bučovicích,“ sdělil šéf bučovického volejbalového oddílu.