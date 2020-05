Zvítězil selský rozum a přišlo to, co se z Bučovic očekávalo a co také avizovaly. Zdejší volejbaloví sokoli poslali přihlášku do 1. ligy nového ročníku mistrovských soutěží. Přestože měli na stole „pozvánku“ mezi českou volejbalovou smetánku.

Zbyněk Čížek, trenér a manažer prvoligových volejbalistů TJ Sokol Bučovice. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Právo startovat v extralize si vybojovali vítězstvím v základní části I. ligy a po zrušení dalšího pokračování nadstavby play-off. Extraligu ale hrát nebudou. „Kromě toho, že nemáme odpovídající halu a jinde, než doma, jsme hrát nechtěli, samozřejmě hrálo roli ekonomické hledisko. Vezmete si třeba jen cenu přihlášky. Do extraligy je letos dvakrát dražší než loni. Tedy 100 000 korun, zatímco do první ligy 6000. A to je jen zlomek celkových nákladů,“ shrnul hlavní důvody manažer klubu a trenér áčka Zbyněk Čížek.