Loni to byla velká senzace. Vítěz základní části první ligy volejbalistů Sokol Bučovice vypadl ve čtvrtfinále play-off s Velkým Meziříčím, které se mezi elitní osmičku prodralo z kvalifikace. Letos se druhá nejvyšší česká soutěž hraje trochu jiným systémem, ale oba dlouholetí rivalové se ve stejné fázi potkávají opět. A znova s pozicí favorita na straně sokolů. Po prvních dvou zápasech v Bučovicích to ale tentokrát na překvapení nevypadá.

V sérii, nově hrané na tři vítězná utkání, vedou Bučovičtí 2:0 a zítra ji tedy mohou ukončit už v první odvetě na palubovce Spartaku. To je i přání jejich trenéra Zbyňka Čížka.

„V sobotu se mně do Medříče samozřejmě už jet nechce, ale to »volno« si musíme vybojovat sami a jednoduché to určitě nebude,“ upozornil kouč sokolů.

Oba soupeři se velmi dobře znají a vlastně se nemají čím překvapit. V Bučovicích na vývoj zápasu lépe reagovala domácí lavička. Po úvodním vítězství 3:2, ve druhém utkání domácí nepovolili hostům ani set.

I. liga mužů - čtvrtfinále:

Velké Meziříčí – Bučovice

Pátek 9. 2. (19.30) a případné čtvrté utkání sobota 10. 2. (18.00). Stav série: 0:2. Skupina o záchranu:

Kolín – Holubice

Pátek 9. 2. (18.00).

Tabulka:

1. Holubice 16 8 2 2 4 38:27 30

2. MFF Praha 16 5 2 3 6 29:33 22

3. Kolín 16 5 2 1 8 26:33 20

4. ČZU Praha 16 6 0 1 9 25:33 19

5. Slavia Plzeň 16 4 2 2 8 26:36 18

6. Lvi Praha B 16 4 1 0 11 21:37 14

„Ano, oni u nás v podstatě předvedli to, co jsme od nich očekávali. Táhli je vlastně dva jejich nejlepší hráči, univerzál Pavlovský a smečař Stanislav. Nám se celkem podařilo v obou zápasech je nadstandardně bránit na bloku a budu věřit, že se nám to podaří zopakovat i u nich. Doma určitě doma budou nebezpečnější, každý tým doma líp servíruje, takže s tím se budeme muset vypořádat. A jistě i s atmosférou, která je bude podporovat. Určitě na nás budou velmi dobře připravení a je možné, že provedou i nějaké změny sestavě. Takže se musíme nachystat na více variant,“ zdůraznil Čížek.

Sestava sokolů by měla být hodně podobná té vítězné z domácí haly. Určité zdravotní potíže má třetí blokař Tříska, ale trenér ujistil, že pokud by nemohl hrát, určitě je kádr schopný ho nahradit.

„Velmi důležitý bude vstup do zápasu. Pokud se nám podaří, tak to bude ten pravý klíč k úspěchu. V každém případě cítím z kluků, že jsou na prestižní souboj správně nažhavení,“ dodal šéf bučovických volejbalistů k utkání s nádechem derby.

Ve skupině o záchranu mají Holubice v čele tabulky dostatečný bodový polštář, aby k utkání do Kolína mohly jet v naprostém klidu. Čeká se od nich potvrzení prvního místa, ale stejně jako v případě Bučovic to určitě nepřijde samo. Pro domácí je to velmi důležité utkání. Vlastně stále na začátku bojů skupiny o záchranu je od posledního místa, ze kterého se bude sestupovat přímo do druhé ligy, dělí jen šest bodů. Od předposledního, které bude pro »držitele« znamenat barážový souboj s druhým nejlepším týmem II. ligy, pouhé dva. S Kolínem se svěřenci trenéra Aleše Šmerdy utkali v základní skupině. Doma poměrně hladce zvítězili 3:1, ale na palubovce soupeře ztratili dobře rozehraný zápas. Po vedení 2:0 na sety další dva poměrně hladce prohráli a rozhodující tie-break pak těsně o dva body.