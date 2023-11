Poslední kolo základní části má na programu I. liga volejbalistů. V B skupině se bude hrát pro Vyškovsko atraktivní derby Sokol Bučovice – TJ Holubice. Tradiční soupeři se v bučovické hale utkají v pátek večer.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

Vzhledem k vývoji ve skupině výsledek tohoto utkání nebude mít na další účinkování obout týmů v soutěži žádný vliv. Bučovičtí postupují do nadstavbové části o postup do nejvyšší soutěže, Holubice budou pokračovat ve skupině o 7. až 14. místo. Ale co se týká prestiže, tam není co řešit, tam je v sázce dost. Bude to jejich poslední souboj v tomto roce a úspěšnější tým tak získá pomyslný titul volejbalového krále Vyškovska. »Papírově« k němu mají blíž Bučovičtí, kteří v Holubicích vyhráli 3:2 a jejich hala s nižším stropem je výraznou výhodou domácího prostředí.

Otázkou je, v jakých sestavách se soupeři představí, protože do obou táborů pronikla viróza. Kouč sokolů Zbyněk Čížek navíc už dříve avizoval, že posledních dvou zápasů využije k jakési prověrce širšího kádru před rozhodující částí sezony.

I. liga mužů:

TJ Sokol Bučovice

– TJ Holubice

Pátek 1. prosince, 19.00 hodin, sportovní hala Školní ulice.

Tabulka:

3. Bučovice 11 6 1 2 2 26:17 22

6. Holubice 11 1 1 3 6 14:30 8

První zápas: Holubice – Bučovice 2:3 (26, -21, 32, -19, -8).

„Uvidíme, kdo se do začátku zápasu ještě omluví, ale vypadá to tak, že nastoupí všichni zdraví hráči. I když nemůžeme nic získat ani ztratit, tak motivaci kluci určitě mít budou. Jednak je to klasické derby, jednak nechceme přijít o domácí neporazitelnost a do nadstavby chceme vstoupit s vítězstvím zádech,“ ujistil trenér Bučovic.

Holubicím dlouhodobě chybí jedna z největších opor Pavel Kolář, v posledních zápasech nemohl hrát ani Ján Namešanský. Také kouči Aleši Šmerdovi už bylo avizováno několik dalších omluvenek. Naopak podruhé by se v holubickém dresu měl představit David Masař, který do něj zamířil právě z Bučovic a poprvé nastoupí proti svým bývalým spoluhráčům.

„Jsou tam nějaká nachlazení, takže uvidíme až před zápasem. David byl volný hráč a chtěl jít k nám, takže jsme ho vzali, protože máme hodně zraněných hráčů. Předpokládám, že nastoupí a samozřejmě také s velkou motivací. Tu budou určitě mít i ostatní kluci, ale ne nějakou vyhrocenou. Ano, i my zápas cítíme jako derby, ale všichni navzájem jsme kamarádi, takže si tu atmosféru hlavně budeme chtít užít. Určitě prostřídáme všechny hráče, jako to prakticky děláme pořád,“ ujistil šéf holubické střídačky.

Soupeři vyškovských celků v nově vytvořených skupinách jsou daní, ale s kým do bojů vstoupí zatím není jisté. V každém případě ale oba začnou na palubovkách soupeřů.

Do nadstavbové části postoupily z obou skupin základní části tři nejlepší týmy a utkají se o nasazení na prvním až šestém místě do play-off. Započítávat se jim budou jen vzájemné výsledky ze základní skupiny. Totéž platí i pro „slabší“ skupinu, z níž si ovšem dva nejlepší vybojují poslední dvě místa pro boj v osmičce, která se K.O. systémem utká o postup do nejvyšší soutěže.