Zápas týmů z Vyškovska uzavřel program B skupiny první ligy volejbalistů. V bučovické hale byl úspěšnější domácí favorizovaný Sokol, který porazil TJ Holubice 3:1.

Ilustrační. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

Soutěž se nyní rozdělí na dvě skupiny. V první budou Bučovice proti třem nejlepším týmům skupiny A usilovat o co nejlepší pozici pro závěrečné play-off. Holubice si zahrají v »oddělení« o 7. - 12. místo. Tedy o záchranu, přičemž první dva doplní šestici na sedmé a osmé pozici v play-off.

Fakt, že tyhle skutečnosti byly známé už před derby trochu poznamenal jeho náboj. Hrál se sice pěkný a vyrovnaný volejbal, ale ze hřišti přece jen tolik nesálala ta obvyklá zdravá sportovní rivalita.

„Pokud to srovnám s utkáním v Holubicích, tak tohle utkání mělo menší náboj, protože o tom nejpodstatnějším, tedy že my budeme hrát tu play-offovou skupinu a Holubice tu o záchranu, bylo už rozhodnuto. Důležitý byl první set. V něm Holubice vedly o dva tři až čtyři body. Zlomilo se to těsně před koncovkou. Za stavu 19:21 dal náš Luska eso, Holubice sice kontrovali na 20:22, ale všechno dohrál univezrál Štefka na servisu. Z pěti dva přímé body a dvakrát soupeř přihrál přes, takže nám to ulehčili. To bylo hodně důležité, pro další vývoj zápasu a naše zklidnění,“ sděli trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Druhý set byl vyrovnaný jenom v první třetině a pak jej zase ovládli hosté, ale tentokrát už i dotáhli k výhře. Zajímavý vývoj měl třetí set. Po sérii kvalitní servisů Neubauera sokoli odskočili na 7:2 a 10:5. Jenže pak zase začali skvěle servírovat Holubičtí a otočili až na 15:17. Čížek udělal výraznější změny v sestavě a zase to bylo naopak. Sadu pak ukončil Minda plachtou, kterou nezachytil Mrázek. V závěrečné sadě už si sokoli skóre hlídali a průběžně vedení dotáhli v vítězství.

„Byl to oboustranně dobrý a vyrovnaný zápas. Škoda, že jsme nedotáhli ty koncovky v prvním a třetím setu, asi se dalo v Bučovicích uhrát víc. Hodně nám dělal problémy nižší strop jejich haly. Ale do skupiny o záchranu jdeme v pohodě a věřím, že nějaké problémy se záchranou mít nebudeme. Naším cílem určitě bude vylepšit si postavení, které si přenášíme,“ komentoval výsledek trenér Holubic Aleš Šmerda.

Boje v obou nadstavbových skupinách začnou už v pátek a oba zástupci Vyškovska pojedou v soupeřům. Bučovice nastoupí na palubovce vítěze základní skupiny A Sokola Dobřichovice. Možnosti nováčka z Holubic naznačí souboj se studenty ze Slavie Plzeň. V sobotu pak Bučovičtí doma přivítají béčko Dukly Liberec a Šmerdovi svěřenci dalšího kandidáta na postup ČZU Praha.