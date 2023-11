Druhou polovinu svého programu základní části první ligy zahájí její nováček z Holubic odvetným zápasem s Volejbalovým klubem Brno. V domácí hale se s ním utká pátek od sedmi hodin večer.

S mužstvem bývalé Tesly Brno, které je aktuálně farmou extraligového Volejbalu Brno, Holubičtí sehráli své historické první utkání ve druhé nejvyšší české soutěži. Loňskému finalistovi v jeho hale podlehli těsně dva tři a odvezli si tedy jeden bod. A dalších šesti zápasech pak nastřádali ještě šest a v tabulce jsou před odvetami na pátém místě.

I. liga mužů:

9. kolo - pátek 3. 11. (19.00).

TJ Holubice – VK Brno

Blue Volley Ostrava

– TJ Sokol Bučovice

Tabulka:

1. Bučovice 8 6 1 1 0 23:8 21

2. Hr. Králové 8 5 1 1 1 21:11 18

3. Vel. Meziříčí 8 4 1 1 2 19:13 15

4. BV Ostrava 8 2 3 0 3 16:15 12

5. Holubice 7 1 1 2 3 11:18 7

6. VK Brno 7 1 0 2 4 8:18 5

7. Kolín 8 1 0 0 7 6:21 3

„Tu první polovinu v základní části hodnotíme tak, že odpovídá našim možnostem. V některých zápasech jsme možná mohli uhrát víc a patří sem i Bučovice. Vedli jsme dva jedna, jenže se nám zranil Kolář a prohráli jsme 2:3. S jeho neúčastí klesá naše výkonnost o třicet procent. Pak samozřejmě chyběl i dál, takže ty další výsledky mohly být i lepší, ale myslím, že jsou objektivní. Do druhé půlky máme trošku obavy. Jak jsem řekl, delší dobu nám bude Kolář, a to je velká ztráta. On dohrává balóny a všechny situace, které naši ostatní kluci ještě dohrát nedovedou. Za něho prostě adekvátní náhradu nemáme. A naše hra stojí hlavně na něm. Proto si neděláme žádné iluze. Ale do soutěže jsme šli s tím, že to chceme zkusit a když to neuhrajeme, tak že se svět nezboří,“ vyhodnotil dosavadní část historického ročníku manažer klubu a druhý trenér Arnošt Šmerda.

Zápas s VK Brno Holubičtí vnímají jako klasické derby. S brněnským klubem mají nadstandardní vztahy a Šmerda ujišťuje, že utkání proběhne v kamarádské atmosféře. Ovšem o výsledku si iluze nedělá. Brno označil za jednoznačného favorita.

„Kromě Koláře nám bude chybět i Frederik Gergeľ, což je jeden z nejlepších hráčů na postu libera v celé první lize. Má nějaké pracovní povinnosti. Ale i kdyby hráli oni dva, bylo by Brno favoritem. Na jejich tréninky každý den a většinou dvoufázově s našimi dvěma v týdnu prostě nemáme nárok. Navíc máme indície, že k nám přijede čtyři nebo pět hráčů z áčka. To dnes hraje v Českých Budějovicích a zítra tedy budou všichni pendli volní. My se samozřejmě pokusíme je potrápit, ale jasně říkám, že i jeden získaný bod by byl malým zázrakem,“ odhaduje průběh derby Šmerda starší.

Druhý zástupce Vyškovska a vedoucí tým tabulky Sokol Bučovice jede do Ostravy, kde sokoly určitě nečeká lehká partie. Blue Volley Ostrava jasně dává najevo, že by rád pronikl do první trojice, která si zajistí přímý postup do nadstavby. V ní se postupující z B skupiny utkají s nejlepším trojlístkem A skupiny a o pozice pro čtvrtfinále.