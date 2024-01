Husarský kousek se povedl volejbalistům Vyškova. V krajském přeboru I. třídy si vyšlápli na suverénního lídra brněnský klub Lokomotiva-Ingstav. V prvním utkání jej jasně přehráli.

V KP I. volejbalistů Vyškov překvapivě porazil Lok.-Ingstav Bro 3:0. | Foto: fotovyškov.cz

Hosté začali poměrně lehkovážně a po dlouhé době kompletní domácí brzy vycítili šanci. Dobře útočili a využívali mezer v obraně nervózního soupeře. Lokomotiva se pokusila o zvrat ještě ve třetím setu (2:7, 14:20), ovšem Vyškované prokázali houževnatost a těsnou koncovkou i třetí sadu otočili a proměnili zápas v nečekaně hladké vítězství. V odvetě domácí v obměněné sestavě na razantní hosty už nestačili, možná i vinou uspokojení z dosaženého vítězství.

Volejbal Vyškov

Výsledkový servis:

KP I. muži: Vyškov – Lok.-Ingstav Brno 3:0 (20, 17, 23) a 0:3 (-16, -22,- 15).

1. LI Brno 18 15 1 0 2 49:12 47

2. Žabovřesky 18 11 2 1 4 42:22 38

3. Šlapanice B 17 12 0 2 3 42:18 38

4. Vyškov 18 10 3 0 5 40:26 36

5. Sok. Brno-jih 19 7 4 4 4 42:34 33

6. Tesla Brno 18 0 3 1 14 16:51 7

7. Holubice C 18 2 0 1 15 11:48 7

8. Znojmo 16 0 1 5 10 16:47 7

KP I. ženy: Vyškov – SG LD Brno 3:2 (-20, 20, -16, 19, 13) a 0:3 (-14, -13, -15).

1. Jun. Brno U22 12 12 0 0 0 36:3 36

2. SG LD Brno 10 6 1 2 1 25:11 22

3. Újezd u Br. 12 5 2 2 3 25:20 21

4. Šlapanice B 10 4 1 0 5 17:19 14

5. Vyškov 10 0 1 0 9 6:29 2

6. ŠSK Šlapan. 10 0 0 1 9 3:30 1

KP U18 ženy: Vyškov – Znojmo 0:2, Jehnice 0:2, Boskovice 2:0.

Ženy A postoupily do nástavby o postup a čekalo je utkání s mladým družstvem Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka Brno. Před zápasem musely řešit kuriózní situaci.

„Na přelomu roku se jim zranily obě nahrávačky. Do hry musela nakonec ne zcela doléčená Eliška Olejníčková, která nakonec se svým týmem absolvovala pětisetový maratón, naštěstí s vítězným koncem. Do odvety to už ale nešlo, a tak zaskočit musela na nahrávce blokařka Randýsková. Pro nepříliš znalé volejbalu je to i přes kreativitu této hráčky situace podobná, jako když v hokeji zaskakuje místo brankáře obránce. Nástavbové kolo tak začaly ženy Vyškova s bilancí 1:1, otazníky s nahrávačkami však zůstávají,“ popsal potíže předseda klubu Tomáš Luska.

Hráčky do osmnácti let měly na programu šesté kolo krajské soutěže v Boskovicích. Vyškovanky byly po polovině soutěže na třetím místě ze šestnácti týmů, ale nezačaly dobře. Postupně prohrály se Znojmem i Jehnicemi. Ale pak prokázaly houževnatost, otřepaly se a hladkým vítězstvím nad domácími hráčkami udržely příslušnost v nejvyšší skupině.