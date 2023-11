Hráči Volejbalu Brna v Holubicích potvrdili výbornou formu z extraligy. V druhém kole Českého poháru porazili účastníka I. ligy celkem hladce 3:0.

TJ Holubice, volejbal, ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Vlach

K „malému“ derby přivezli hosté kompletní extraligový kádr, naproti tomu domácí tábor se musel obejít bez tří stabilních opor Pavla Koláře, Ivana Lukšíčka a Jan Písaříka. První set se odehrál raketově, hostům vycházel servis a domácím nedali prakticky žádnou šanci. O druhé sady nasadily Holubice na nahrávku zkušeného Zdeňka Haníka a od té doby už byly favoritovi důstojným soupeřem.

Český pohár mužů

2. kolo:

TJ Holubice – Volejbal Brno 0:3 (-11, -16, -27), postupuje Brno.

Holubice: Namešanský, Muroň, Koukal, Bláha, Russnák, Sankot, Gergeľ (L), Mrázek, Haník.

„První set, to byla katastrofa. Úplně nás rozbili. Jak šel nahrávat Haník, tak to vzalo úplně jiný řád. Oba sety jsme sice prohráli, ale po vcelku dobrých výkonech. Ve třetím jsme dokonce měli dva setboly. Bylo by hezké uhrát proti extralize set. Jenže dvakrát jsme těsně pokazili podání,“ stručně popsal průběh zápasu manažer volejbalových Holubic Arnošt Šmerda.

Ten ocenil slušnou návštěvu a velmi přátelskou atmosféru zápasu.

„My se všichni velmi dobře znále a jsme kamarádi. Pro nás to bylo víceméně zpestření sezony, bylo jasné, že na extraligové Brno nemáme. Takže to pro nás byl jakýsi velmi dobrý, ostrý trénink. Sáhli jsme si na extraligu a s výjimkou toho úvodu kluci zahráli dobře. Kvalitní výkony předvedli například Adam Mrázek a Jano Namešanský,“ dodal Šmerda.

Po náročném programu tří zápasů v pěti dnech, dvakrát I. liga a pohár, mají Holubice o víkendu v mistrovské soutěži volný los. O body v I. lize bude její nováček hrát až 3. listopadu opět s Brnem a opět doma. Tentokrát přijede Volejbalový klub Brno, který ale je s extraligovým Volejbalem Brno úzce provázaný.