V obou případech jsou hostující profesionální extraligové kluby favority. Těžší by to ale měli mít Pražané v Bučovicích proti sokolům, kteří jsou po čtyřech kolech na druhém místě tabulky I. ligy.

Český pohár

2. kolo:

Sokol Bučovice – Lvi Praha

Středa 12. října (19.00), SH Školní ul.

TJ Holubice – Fatra Zlín

Čtvrtek 13. října (18.00), SH v Holubicích.

„Lvi Praha k nám přijedou poprvé. Je to tým nabitý cizinci a s velezkušeným bývalým kapitánem českého nároďáku nahrávačem Jakubem Janouchem. A hlavně velkými ambicemi, protože jde o finančně nejlépe zajištěný český klub. Pro nás to bude veliký svátek a určitě neřešíme výsledek, protože oni jsou jasným favoritem. Ale diváky chci pozvat, bude to stát za to, protože věřím, že budeme důstojným soupeřem,“ upozornil Čížek.

Zlínská Fatra by v Holubicích neměla mít vůbec žádné problémy, i když zkušený domácí tým patří k favoritům II. ligy a několikrát v posledních letech ji i vyhrál. Domácí příznivci se jistě budou těšit především na odchovance jejich klubu Lukáše Čeketu, jehož start v Holubicích je velmi pravděpodobný.

„I my chceme být extralize důstojným soupeřem a věřím, že budeme. Máme výborné i zkušené hráče. Výsledkově na Zlín samozřejmě nemáme, ale věřím, že to bude pěkná podívaná,“ zve na atraktivní zápas manažer TJ Holubice Arnošt Šmerda.

Bučovice se do druhého kola dostaly po vítězství v turnaji 1. kola v Kojetíně, kde porazily prvoligový Blue Volley Ostrava 3:2 a druholigový Kojetín 3:0. Holubice přivezly postup z Nového Jičína, kde porazily své soupeře z II. ligy, domácí tým a Palkovice shodně 3:0. Prvoligové týmy byly nasazeny přímo do druhého kola, od kterého se pohár už hraje vyřazovacím K.O. systémem na jeden zápas s výhodou domácího prostředí celku z nižší soutěže.