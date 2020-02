Sokoli se tak sérii hrané na tři vítězná utkání z pěti ujali vedení 1:0. Ale jak už bylo naznačeno, na výhru se pořádně nadřeli, přestože si soupeř nepřivezl ani jednu z extraligových posil.

Už první set ukázal, že se bude hrát zajímavá partie a skončil nad limit. Po vyrovnaném začátku domácí sice mírně utekli na 17:14, ale po pětibodové sérii hostů prohrávali 14:19 a ještě 19:22. Naštěstí v koncovce uplatili své větší herní zkušenosti než mladý soupeř. „Na to, že skoro všichni jsou ještě junioři, tedy hodně mladí, tak udělali hodně dobrý tým. Nahrávač má, myslím, sedmnáct let, další jsou v reprezentaci do devatenácti let. Pro nás to byl opravdu hodně těžký zápas. A když si představím, že doma můžou mít posily z áčka, tak máme hodně námětů na čem zapracovat,“ poznamenal jeden z absolutně nejlepších mužů zápasu, domácí třiadvacetiletý smečař Marek Perry.

V podstatě podobně se vyvíjely i všechny další tři sety, i když druhý a čtvrtý vyhráli oba soupeři o pět bodů. Hosté nejvíce sázeli na bojovnost a útok, ale statistiku si výrazně kazili špatným podáním. Jen ve druhé sadě z nich domácím darovali osm bodů. „S výkonem bych mohl být spokojený, to ano, ale přiznváám, že jsem jen zčásti. Protože ve víc než polovině zápasu jsme si to kazili sami servisem, to je jasné. Proto jsme prohráli. Ale jak jsme začali dávat plachty, tak se najednou situace obrátila a hráli jsme mnohem líp. Myslím si, že to bylo zbytečně nervózní utkání a že domácí kluci byli nervóznější než my. Je škoda, že jsme toho nevyužili. Třeba závěru jsme udělali fatální chyby a neuhráli jsme setbol, který jsme měli na ruce. Příště musíme být odvážnější,“ zhodnotil utkání trenér mladé Dukly a bývalý československý reprezentant Ivan Jakubíček.

Sehranější a soudržnější

Už před zápasem asistent domácího trenéra Zbyňka Čížka Zdeněk Janoušek upozorňoval, že juniorka může být bez posil sehranější, soudržnější a pokud se, jak se říká, chytne, může být hodně nebezpečná. Všechno to se stalo. A když sokolům chyběla obvyklá lehkost, hravost a z části i rutina, dospěl zápas do dramatické koncovky.

Ve čtvrtém setu se prakticky opakoval vývoj z prvního. Zpočátku se oba soupeři střídali ve vedení, aby před závěrem sokoli utekli na 20:17. Jenže blíž k výhře sady, jak naznačil Jakubíček, měli hosté. Do koncovky šli ve vedení 23:21 a 24:22. K vyrovnání stavu setů jim tedy stačila jedna úspěšně zakončená akce. K ukončení sady pak měli k dispozici další dva setboly. Nevyužili ani jeden, zatímco domácí svůj rovněž třetí ano. „Nenápadným“ esem Davida Neubauera.

„Potvrdilo se to, že kompletní juniorka nám může vyhovovat méně, než když se do ní vsadí, dvě tři, byť zkušené, posily. Liberec předvedl velmi dobrý výkon, nad naše očekávání. Pro nás je ale klíčové, že jsme utkání nakonec zvládli a v sérii máme první, moc důležitý bod. Takže spokojenost, ale musíme přidat herní kvalitu, abychom nechodili do těch dramatických koncovek. I když je samozřejmě potěšující, že jsme je uhráli,“ konstatoval trenérův asistent Janoušek.

Druhý zápas se bude hrát opět Bučovicích dnes (sobota 22. února) v 18.00 hodin. Na příští pátek a sobotu se série přemístí do Liberce. Tam už může domácí klub využit i hráče z áčka. V termínu bučovických utkání hraje A-tým Dukly turnaj Českého poháru v Kolíně. Případný pátý, rozhodující duel by hostily opět Bučovice, a to v sobotu 7. března.

Souběžně se sérií v Bučovicích se hraje i druhé semifinále. Po úvodním utkání v něm vedou Benátky nad Jizerou 1:0, když vyhrály nad zálohou extraligových Lvů Praha 3:1 (-22, 22, 18, 20).

I. liga – semifinále

TJ Sokol Bučovice – VK Dukla Liberec B 3:1

Sety: 28:26, 25:20, 20:25, 31:29. Čas: 103 min. Stav série: 1:0.

Bučovice: Přikryl, Perry, Neubauer, Mlčúch, Červinka, Katona, Nezdařil (L) - Sankot, Duda, Tezzele, Hrtus, Dítě, Masař. Trenér: Zbyněk Čížek.

Liberec B: Bryknar, Drahoňovský, Hendrich, Šábrt, Ducháč, Staněk, Pavlíček (L) - Dvořák, Milota, Jadwiszczok. Trenér: Ivan Jakubíček.