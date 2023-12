Svůj letošní program zakončí I. liga volejbalistů. Ve čtvrtfinálové skupině zítra Sokol Bučovice sehraje poslední zápas v Českých Budějovicích, Holubice se s rokem rozloučí dvojzápasem s pražskými soupeři a sobotní tečkou v domácí hale proti Lvům Praha.

Ilustrační. | Foto: Deník/ Redakce

Ve skupině o první až šesté místo se hraje o nasazení do play-off. Její třetí kolo může tabulku bodově rozdělit na dvě části – elitní a druhou trojici. V rukou to mají hlavně sokoli z Bučovic, a také podle postavení v tabulce mají nejlehčího soupeře.

„Budějky jsou sice poslední, ale to jejich postavení je trochu zkreslené. Je to klasické béčko silného extraligového klubu a je to jenom otázka toho, kolik jim přijde áčkařů. Áčko hrálo včera Ligu mistrů ve Španělsku a my máme informace, že se jim zranil první nahrávač Matěj Emmer. Takže ten hrát nebude. Ale oni jsou silní v jakékoliv sestavě, takže podcenění z naší strany rozhodně nehrozí. Určitě to nebude jednoduché utkání. Už dříve jsem říkal, že tyto zápasy, tedy s béčky Liberce a Budějovic, budou klíčem k dobré pozici do play-off. Takže tam jedeme vyhrát a bereme jakoukoliv výhru,“ zdůraznil trenér sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga mužů:

Skupina o 1. - 6. místo:

EGE České Budějovice B

– Sokol Bučovice

Pátek 15. 12. (19:00).

Další zápasy: Sokol Dobřichovice – Slavia Hradec Králové, Dukla Liberec B – Blue Volley Ostrava.

Tabulka:

1. Dobřichovice 6 5 0 0 1 16:6 15

2. Hr. Králové 6 3 1 1 1 15:9 12

3. Bučovice 6 3 0 1 2 12:10 10

4. Liberec B 6 1 1 1 3 9:15 6

5. Ostrava 5 1 1 0 3 8:11 5

6. Č. Budějov. B 5 0 1 1 3 5:14 3



Skupina o 7. - 14. místo :

MFF Praha – TJ Holubice

Pátek 15. 12. (19.00).

Holubice – Lvi Praha B

Sobota 16. 12. (17.00)

Tabulka :

1. Velké Meziříčí 8 6 1 0 1 22:8 20

2. ČZU Praha 8 4 0 1 3 15:14 13

3. VK Brno 8 4 0 1 3 14:14 13

4. Lvi Praha B 8 3 1 0 4 13:15 11

5. Kolín 8 2 2 0 4 14:16 10

6. Holubice 8 2 1 2 3 16:19 10

7. Plzeň 8 3 0 1 4 13:17 10

8. MFF Praha 8 2 1 1 4 13:17 9 Pátek 15. 12. (19.00).Sobota 16. 12. (17.00)

Stejně jako v celé dosavadní soutěži jeho tým nebude ani na jihu Čech kompletní. Hlášeny jsou nemoci i pracovní povinnosti.

„Tohle řešíme pořád a zatím se nám to celkem daří eliminovat, takže to by na zápas až tak velký vliv mít nemělo,“ ujistil kouč.

Případná výhra by může sokoly vynést na druhou tabulky. Vliv na to bude mít souboj jejich aktuálních lídrů Sokola Dobřichovice se Slavií Hradec Králové.

Ze skupiny o sedmé až čtrnácté místo si postup do vyřazovacích bojů zajistí dva nejlepší týmy. Holubičtí nemají k druhé postupové příčce daleko, jen tři body. Jako nováček se ale tak vysoko nedívají.

„Možná, že kdybychom hrávali v kompletní sestavě, tak bychom na to asi měli. Ale nám opravdu bude stačit, pokud se udržíme. A na to máme určitě! První liga je nádherná soutěž, ty zápasy jsou pěkné a kvalitní a my nejsme žádní otloukánci. Pokud prohráváme, tak většinou ve vyrovnaných setech, kdy uhráváme víc než dvacet bodů,“ upozornil manažer klubu a trenér Arnošt Šmerda.

Také tým, který trénuje jeho syn Aleš, se potýká s absencemi, a to zejména ve venkovních zápasech. Také zítra v Praze proti VSK MFF budou chybět někteří klíčoví hráči.

„Co víme teď, tak tam nepojedou náš nejlepší blokař Jara Bláha a libero Gergeľ, ale může to být i jinak. Zatím to ale vypadá tak, že na liberu bude muset nastoupit někdo ze smečařů. Ze dvojice Pražanů by měli být silnější Lvi, ale to neznamená, že matici jsou slabí. Určitě i tam to pro nás bude těžké utkání. A u Lvů jako rezervy extraligového mužstva vždycky záleží v jakém složení přijedou. Pokud budou mít k dispozici dva nebo tři kluky z áčka, tak to bude o něčem jiném. Ale i na to jsme zvyklí, ony tak vlastně hrávají všechna ta extraligová béčka. Bude to těžké, ale hrajeme doma a je to letošní poslední zápas, takže by určitě bylo hezké se s rokem a fanoušky rozloučit vítězstvím,“ přeje si Šmerda starší.

Druhá nejvyšší domácí soutěž bude po novoroční přestávce pokračovat v obou odděleních 12. ledna. Do Bučovic přijede dosavadní lídr tabulky Sokol Dobřichovice. Holubice si dají odvetu v Plzni se Slavií.