V Holubicích se v létě tradičně scházejí mužstva, hrávající české ligové soutěže a několikrát tu byla i extraliga. Letošní ligovou část vytvořilo deset mužstev rozdělených do dvou skupin. Ve slabší úrovni – krajské a okresní – se pětice mužstev utkala každý a každým a nejlépe z těchto klání vyšlo B mužstvo pořadatelských Holubic.

Závěrečné výsledky:

Finále: Holubice II – Sokol Vídeň 2:1 (-23, 20, 11).

O 3. místo: Volejbal Brno jun. – Sokol Drásov 2:1.

Los hlavní soutěže proti sobě už ve skupině svedl holubické a Slovan Vídeň. Ten exceloval 2:0, ale ve finále se oba soupeři potkali znovu a tady už slavila úspěch domácí parta.

„My jsme áčko rozdělili na dva týmy – starší a mladší – a já se přiznávám, že víc jsem věřil mladíkům. Hrálo se šest těžkých zápasů a byl jsem přesvědčený, že to oni fyzicky zvládnou líp. Nakonec se ale nedostali ani do semifinále. Starší tým hrál ve složení: Kolář, Muroň Namešanský, Pisařík, Bláha, Rusňák Loub. Ve skupině nás Rakušáci hladce smázli, ale ve finále to byla velká bitva se šťastným koncem pro nás. Ale musím zdůraznit, že to celkově byl vydařený a velice kvalitní turnaj. Slovan Vídeň je rakouský profesionální extraligový oddíl. Vede ho český trenér a jsou tam tři hráči z naší extraligy. Já jsem nejvíc věřil Brňákům, protože tady měli kompletní sestavu, která bude hrávat první národní ligu a předváděli opravdu vynikající volejbal. Ale to je sport,“ popsal hlavní zápletku turnaje Šmerda.

Ten byl také ústřední osobou malé slavnosti před zahájením turnaje. Z rukou předsedy Okresního sdružení České unie sportu Jiřího Moudrého a tajemníka Zdeňka Jelínka převzal ocenění osobnost roku v oblasti sportu v okrese Vyškov za rok 2021. Zcela po zásluze. Letos oslavil kulaté 80. narozeniny a holubický volejbal na různých úrovních vede už šedesát let!

„Všechno nám klaplo, včetně počasí. Hrálo se až do půl osmé večer. Vídeňákům se u nás strašně líbilo. My teď máme ten venkovní areálek celý pospravovaný. Po turnaji nám slíbili účast i příští rok a že to dají v Rakousku ve známost a věří z Rakouska sem budou jezdil i jiná mužstva,“ dodal spokojený Šmerda starší.