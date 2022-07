„Po několikaletém působení v extraligovém Volejbalu Brno jsme po společných rozhovorech s vedením došli k závěru, že v současné situaci by měla moje volejbalová cesta směřovat jinam. A tak jsem sáhl po nabídce z Bučovic. Jejich tým znám poměrně dobře, protože jsem se s jeho hráči nesčetněkrát setkal jak na hřišti, tak i mimo něj, a s některými jsem oblékal i stejný dres,“ vysvětlil důvody svého příchodu do týmu sokolů.

Vít Jakubec.Zdroj: Sokol BučoviceA hned vyjmenoval své bývalé spoluhráče, kteří teď válí za Bučovice: Patrik Minda, David Neubauer, Kristián Červinka, Adam Provazník a David Masař.

Takže do nového angažmá nejde úplně do neznáma a v sestavě se bude chtít prosadil jako blokař, nebo univerzál, což jsou posty na kterých v extralize nastupoval nejčastěji. I v Bučovicích ale musí počítat s kvalitní konkurencí. Jakub Varous a Tomáš Kristian jsou mladí perspektivní blokaři, vedle nich velezkušený Josef Mlčúch. I o nich ví a věří, že si svoji roli v družstvu určitě najde.

„Oba tyto posty mají v sobě elementy, které mě při hře baví. Na obou postech si zahraju vždy velice rád. Ovšem díky tomu, že jsem začínal hrát volejbal na postu blokaře a dosáhl jsem na něm svých nejlepších volejbalových úspěchů, můžu říci, že blok je post, který mi sedí a cítím se na něm nejlépe. Konkurence na bloku je samozřejmě velice kvalitní a jsem rád že se budu moci o svoji pozici poprat a určitě se i mnohé přiučím. Jsem svědomitý, důkladný a dle mého názoru i spolehlivý člověk. A tímto bych chtěl jako hráč družstvu Bučovic přispět,“ ujistil, s tím, že slovo konkurenti vlastně není na místě. Nastupovat prostě budou ti nejlepší.

Bučovičtí sokoli jsou zvyklí hrát ve vysokých patrech druhé nejvyšší české soutěže. V novém ročníku budou obhajovat stříbrné medaile. Na jaře podlehli ve finále ambiciozním Benátkám nad Jizerou 2:3 na zápasy a jejich manažer a kouč Zbyněk Čížek už i veřejně naznačil, že z ambicí klub nemíní slevovat.

„Vím, do čeho jdu a budu připravený s týmem Bučovic dosáhnout co nejlepších výsledků. To znamená navázat na jejich boj o nejvyšší příčku první ligy z uplynulé sezony,“ zdůraznil 201 centimetrů vysoký volejbalista.