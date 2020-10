Bohužel veškerý sport dostal pochopitelnou stopku z důvodů nebezpečně se šířící nákazy koronaviru.

„Ano, byli jsme moc natěšení, protože tento týden pro nás měl být tím ostrým soutěžním startem. Kromě středy a poháru jsme měli v sobotu začínat doma první ligu s Ostravou. Už v té poslední přípravě, minulý týden ve Starém Městě, kde jsme vyhráli 3:2, bylo na hráčích vidět, jak už jsou po dlouhém přípravném období nažhavení na soutěže,“ potvrdil manažer a trenér volejbalového oddílu Sokola Zbyněk Čížek.

Z extraligovým soupeřem z Frýdku-Místku se by se Bučovičtí v krátké době utkali podruhé. V generálce na boje v nejvyšší soutěži tu Beskydy koncem září vyhrály po vyrovnaném boji 3:2. V poháru by šlo samozřejmě o mnohem víc.

„Beskydy by teď byly mnohem větším favoritem. Poměrně dobře odstartovaly extraligu. Uhrály dobré výsledky, teď mají pět bodů a jsou v klidném středu tabulky. Určitě by to bylo kvalitní utkání, i když my bychom v něm ztráceli toho našeho tradičního sedmého hráče. Fanoušky. Škoda, byli jsme připravení a kompletní, tedy všech čtrnáct hráčů, včetně Vlada Katony. Jsme zdraví a byli jsme odhodlaní. Bohužel, musíme to brát jako fakt,“ konstatoval Čížek.

Ve vynucené přestávce sokoli nebudou trénovat společně, protože by museli být venku.

„Jaro (druhý trenér Jaroslav Vlk, pozn. red.) odjel na Slovensko, ale celý systém přípravy za těchto podmínek spolu konzultujeme. Rozhodli jsme se nechat kluky doma s individuálním tréninkovým plánem. Myslíme si, že skákat někde venku schody nebo něco podobného, v šesti sedmi stupních Celsia a v dešti, pro nás není to pravé ořechové. Že by nám to něco mohlo přinést. Ale samozřejmě je to pro všechny složité období, protože nikdo na svazu zatím není schopný říct nějaké nové termíny,“ sdělil šéf bučovických volejbalových sokolů.

Proto i vlastní odhad dalšího dění překládá, jako možnost, pokud by karanténa netrvalo dlouho. Tedy v čase, kdy se do škol na prvním stupni vrátí výuka.

„Myslím, že budeme rádi, když začneme sportovat někdy v polovině listopadu. Pokud má distanční výuka na prvním stupni končit druhého listopadu, pak soutěž nemůže začít dřív než v polovině listopadu. Je otázka, jestli, když se pustí první stupeň do školy, tak jestli otevřou i tělocvičny. My nemáme kde jinde trénovat. To znamená, že pokud by se umoudřila ta čísla, tak si myslím, že se soutěž posune na začátek prosince. To by u nás v podstatě nebyl vůbec žádný velký problém. V prosinci a v lednu bychom mohli odehrát základní část a únor – březen – duben pak play-off a skončit do 10. května. To opravdu není žádný problém, my nemáme žádné navazující reprezentace a mistrovství Evropy dvacítek už skončilo. Takže jestli budeme hrát do 10. dubna nebo do 10. května, to je úplně jedno. Ale kdy se začne, to opravdu dnes neví vůbec nikdo,“ zdůraznil Čížek.