Poslední zápas neodehráli, ale ani ten by již nic nezměnil na jejich vítězství. Tradiční volejbalový turnaj v krásném areálku vedle koupaliště U Libuše v Lulči ovlivnilo a zkrátilo počasí. Při neúčasti favorizované extraligové Myjavy ze Slovenska jej vyhrál nováček české I. ligy TJ Holubice.

Volejbalový turnaj O pohár Lulče vyhráli muži Holubic. | Foto: Deník/VLP Externista

Krajně nepříznivá předpověď počasí odradila od startu i další týmy, které měly hrát elitní ligovou skupinu, Sokol Bučovice, juniory Volejbalu Brno a mix Vysočiny. Holubičtí postupně porazili Drásov 2:1, Šlapanice 2:0, Chvalovice 2:1 a Kojetín 2:0. Zápas s Kometou Brno už byl pro promáčené kurty zrušen.

Pohár Lulče 2023

Konečné pořadí:

I. kategorie: 1. TJ Holubice, 2. Drásov, 3. Trempíci (Kometa Brno), 4. Chvalovice, 5. Kojetín A, 6. Šlapanice A.

Sestava vítězných Holubic: Muroň, Mrázek, Bláha, Sankot, Kolář, Pisařík, Hovorka.

II. kategorie: 1. Šlapanice B, 2. Vyškov, 3. Šlapanice C, 4. Luleč, 5. Kojetín B.

„Je škoda, že odpadly ty nejtěžší zápasy. Ale i tak to byl až do přerušení hezký turnaj a pořadateli organizačně velmi dobře připravený. Byl to prakticky náš vstup do letní přípravy, takže herně spíše na rozehrání než nějaké hodnocení. My jsme tu měli více hráčů, ale někteří si zahráli za mužstva, kterým hráči chyběli. V sobotu pojedeme na tradiční turnaj do Drásova a o dalším víkendu budeme pořádat vlastní letní turnaj,“ sdělil manažer TJ Holubice Arnošt Šmerda.

„Startovní listina se nám zúžila a hrálo se zhruba do půl čtverté odpoledne, kdy začalo intenzivně pršet. Nedohrané zápasy se dolosovaly formou kámen, nůžky, papír (úsměv) a turnaj byl ukončen. Kdyby počasí vydrželo ještě asi hodinku, mohl se celý odehrát. Počasí ale neporučíme. I tak, vzhledem k předpovědi, se uskutečnil a doufám, že družstva, která se ho zúčastnila, si dobře zahrála,“ ocenil hlavní pořadatel Luboš Julínek.