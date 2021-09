„Turnaj byl výbornou přípravou před Českým pohárem, který budeme hrát za týden. I druhé místo je cenné a hlavně jsme do zápasů zapojili všech třináct hráčů. Velmi kvalitní výkon jsme podali ve vyhraném semifinále s Benátkami nad Jizerou,“ komentoval výsledky turnaje trenér domácích sokolů Jaroslav Vlk.

Předloni Bučovičtí ve finále Dobřichovice na jejich půdě porazily, letos se karta obrátila. Turnaj se ale hrál v jiném formátu. K sokolským týmům byly pozvané i dva nesokolské. Ambiciózní klub první ligy TJ Benátky nad Jizerou a vítěz posledních dvou ročníků moravské skupiny druhé ligy TJ Holubice. Tam se také hrála jedna skupina, tu ryze sokolskou si „ponechaly“ Bučovice.

Přebor ČOS

Konečné pořadí: 1. Sokol Dobřichovice, 2. Sokol Bučovice, 3. TJ Benátky nad Jizerou, 4. TJ Holubice.

Skupina A: 1. Dobřichovice 6 bodů, 2. Bučovice 3, 4. Sokol Brno-jih 0.

Skupina B: 1. Benátky n. J. 5, 2. Holubice 2, 3. Šlapanice 2.

Semifinále: Dobřichovice - Holubice 2:0, Bučovice - Benátky 2:0.

O 3. místo: Benátky - Holubice 2:1.

Finále: Bučovice - Dobřichovice 0:2 (22:25, 23:25).

Sestava Bučovic: Masař, Červinka, Neubauer, Dítě, Mrázek, Handlíř, Katona, Perry, Minda, Mlčůch, Kristian, Herman, Nezdařil. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Sestava Holubic: Pisařík, Námešanský, Muroň, Koukal, Sankot, Russnák. Trenér: Arnošt Šmerda.

V ní se potkali oba pozdější finalisté a hostující Dobřichovice už v prvním utkání naznačily, že letos mají silný tým. Po dvou výhrách postoupily z prvního místa, domácí ze druhého. Trochu raritou skončila holubická skupina B. S favorizovanými Benátkami šly do semifinále se dvěma porážkami domácí. Při tříbodovém systému uhrály dva body, jako Sokol Šlapanice, a o jejich postupu rozhodl lepší poměr míčů.

Dobřichovice si v prvním semifinále podle očekávání poradily 2:0 s holubickým týmem. Souboj domácích s Benátkami pak přítomní odborníci označili za ozdobu celého turnaje.

„Benátky určitě byly největším favoritem. V jejich týmu hrají dva ukrajinští legionáři, a také bratr reprezentačního nahrávače a výborný smečař Vítězslav Bartůněk. My jsme publiku představili možnou novou posilu smečaře Tadeáše Handlíře, který byl platným zejména na příjmu. V útoku muziku tvrdili univerzál Marek Perry a smečař David Neubauer. Zápas nabídl krásné výměny a z naší strany zvládnuté koncovky. Zejména ta v prvním setu 30:28 nás dost uklidnila. Ve druhé jsme vedli 11:6 a 18:15, nicméně opět se rozhodlo v samotném závěru a set jsme vyhráli 25:23,“ oceňoval vítězství nad hlavním kandidátem na postup do extraligy manažer a s Vlkem člen trenérského tandemu Zbyněk Čížek.

„Bučovice předvedly výborný výkon a potvrdily, že se u nich bude těžko vyhrávat. Ukázaly nám naše přednosti, ale také nedostatky a z tohoto pohledu jsem velmi rád za tuto moji první zkušenost s bučovickým týmem i s jejich halou,“ nebyl po porážce nespokojený zkušený trenér Benátek Pavel Třešňák.

Ve druhém semifinále kontrolovaly postup Dobřichovice (s Holubicemi 2:0) a v boji o bronz zdolaly Benátky po boji Holubice 2:1.

„Finále bylo reprízou našeho souboje před dvěma roky. Tentokrát se proti nám postavil dost obměněný tým. Dobřichovice posílil extraligový smečař Stanislav Vachoušek a především z Kladna bratři Mikukenkové. Zejména univerzál Jiří byl v utkání tím rozdílovým hráčem. Dobřichovice nás tak po třech letech vystřídaly na pomyslném sokolském trůnu a staly se republikovým šampionem,“ konstatoval Čížek.

Se čtvrtým místem byl nakonec spokojený druhý zástupce Vyškovska TJ Holubice. Turnaj absolvoval s minimálním počtem hráčů a zápas o bronz dokonce dohrával v pěti lidech.

„Pořád máme problémy s kádrem, z různých důvodů nám chybí sedm hráčů. Musím říct, že jsme vůbec nehráli špatně, ale bohužel jsme nezvládali koncovky. Vyloženě se nám nepodařil jen první set prvního zápasu se Šlapanicemi. Pak už to bylo o těch koncovkách. A třeba s Benátkami jsme to měli rozehrané dobře. Ale co se nám nestalo… Russňák si natáhl sval a musel odstoupit. Oni souhlasili, aby se zápas dohrál, a tak jsme pokračovali v pěti. Ale už bylo znát, že kluci jsou fyzicky skoro na dně. Věřím, že kdybychom měli někoho na střídání, tak to třetí místo nebylo nereálné,“ upozornil manažer a trenér TJ Holubice Arnošt Šmerda.

Pro oba týmy z Vyškovska šlo o poslední přípravu před startem mistrovských soutěží. Konkrétně před prvním kolem Českého poháru, které se bude hrát příští víkend. Bučovice pojedou do Palkovic, kde se utkají s Morávkou, Blue Ostrava a domácím Sokolem. Holubice pořádají turnaj doma a přijedou tam prvoligoví Lvi Praha a druholigová Kometa Brno.