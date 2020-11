Nemrzí vás, že po vzoru fotbalu nebyla spuštěna ve volejbale i druhá nejvyšší soutěž?

Chápu, že to není tak jednoduché. U nás je třeba problém i to, jak testovat, co testovat a hlavně, kdo to bude platit. Dost detailně jsem si prostudoval program Covid - Sport 2. V podstatě je účelové vypsaný pro pouze extraligové kluby. Pro nás to neznamená nic. Jsme stále ve stadiu očekávání.

Jistěže aktivního očekávání, alespoň v rámci daných mantinelů…

Hráči se připravují individuálně doma. Jaro Vlk (trenér, pozn. red.) klukům rozdal tréninkové plány „šité“ na míru. Podle nějakých hodnot a měření má každý hráč trochu jiné potřeby. Snažíme se je kontrolovat. Máme jakousi pracovní skupinu, na které se vzájemně informujeme, kdo, co a kolik udělal. Já navíc víceméně jednou týdně hráče obvolávám.

Fyzičku asi jde i za těchto podmínek a podle nějakých testů změřit, ale co to ostatní?

Takže ano, určitě to nejsou žádné dramatické kontroly. Zatím mě těší, a je to cítit, že kluci plány plní ne proto, že to je nařízené, ale sami od sebe. Jediné, co mě mrzí, je, že poměrně výrazně byl covidem zasažený Vlado Katona. Před nedávnem si prodělal těžší verzi s nějakými dalšími komplikacemi, takže on bude přípravu víceméně začínat volněji. Samozřejmě po tom, až se uvolní omezující opatření i pro kluby naší úrovně.

Vaše soutěž vůbec nezačala, takže ta herní pauza bude extrémně dlouhá. Naladit se herně určitě nebude snadné.

Začínáme o tom diskutovat. Tedy, jaký čas po uvolnění opatření by měl na nachystání se na mistrovské zápasy stačit. I v tomto směru je na tom extraliga jinak. Ta vlastně může začít okamžitě, protože mužstva mají daleko víc tréninkových jednotek. U nich tedy stačil i týden. Já jsem přesvědčený, že u nás bude potřeba čtrnáct dnů a spíše ještě o týden víc. Takže budu proto, aby se začalo zhruba po dvacetidenní přípravě. Prakticky celou přípravu bude nutné začít znova. Kdy se začne, to samozřejmě neovlivním. Já tomu říkám druhý balíček, tedy že my budeme v tom druhém kroku uvolnění. Kdyby to bylo v půlce prosince, tak bychom začátkem nebo v půli ledna mohli začít hrát.

Určitě to pak bude velmi pořádný kvapík s nahuštěnými zápasy. Po zastavení soutěže jste naznačil, že se dá stihnout celá v původním systému a rozlosování. Platí to teď, zhruba o dva měsíce později?

Vím, že na svazu to začínají řešit. Termíny opravdu začínají tlačit. Od třetího do osmého května se bude hrát mistrovství republiky juniorů a svaz s tímto termínem hnout nechce. Takže se asi budeme muset přizpůsobit my. Musíme tedy naši soutěž odehrát do třicátého dubna. To by znamenalo hodně nahuštěný zápasový program, a přece jen v první lize nejsme tak trénovaní jako extraliga. Takže počítám s nějakou úpravou a možná i tím, že odpadne celá nadstavbová část a po základních skupinách (tři po pěti účastnících, poz. red.) by se šlo hned do play-off. Ale to opravdu jen odhaduju, to musí rozhodnout svaz.

Máte teď víc času se věnovat plánované výstavbě nové haly?

Tak, jednoznačně se to říct nedá. I fungování všech složek, které jsou v tom zainteresované, je omezené. Ale jistě, pracujeme na tom. Takže faktický je stav takový, že definitivně padla varianta rekonstrukce stávající haly, protože by byla dražší než stavba nové haly. Já osobně si v tomto směru dost slibuji od nového vedení kraje, snad se tedy věci po covidu pohnou dopředu.