Už první zápas potvrdil, že ne náhodou trenér volejbalistů Sokola Bučovice Zbyněk Čížek označil za favorita semifinálové série I. ligy svého soupeře z Hradce Králové. Slavia v Bučovicích vyhrála 3:1.

Ilustrační. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

Velkým argumentem kouče sokolů byla výrazná hráčská zkušenost na straně soupeře. Domácí tým, byť v kompletním složení, na zkušenosti soupeře tentokrát nestačil. Nepomohlo ani osvědčené domácí prostředí a silná podpora výborných fanoušků, kterých se sešlo rekordních 270. Semifinálová série se hraje na tři vítězná utkání z pěti možných. Pokračovat bude za týden, v neděli 3 března opět v Bučovicích.

V menších zkušenostech trenér sokolů ovšem hlavní příčiny porážky nevidí. Podle něj jeho svěřenci prostě neměli svůj den.

„Neřekl bych, že tohle mělo ten rozhodující vliv. My jsme prostě nehráli dobře a byli jsme horší hlavně ve dvou základních činnostech, a to servisu a příjmu. To rozhodlo. Jejich plachty nám dělaly problémy v celém utkání,“ nehledal Čížek pro prohru žádné »alibi«.

I. liga - semifinále:

TJ Sokol Bučovice

– Slavia Hradec Králové 1:3

Sety: 19:25, 23:25, 25:20, 20:25. Diváků: 270. Stav série: 0:1.

Bučovice: Roman, Čeketa, Jakubec, Neubauer, Mlčúch, Minda – Špelda (L), Tříska, Herman, Vodička (L), Červinka, Štefko, Havlásek, Horák. Trenér Zbyněk Čížek.

Druhé semifinále: Sokol Dobřichovice – Blue Volley Ostrava 3:0 (21,19,22). Stav série: 1:0. Druhý zápas se hraje dnes večer.

Celkově byl zápas sice vyrovnaný, ale klíčové momenty lépe zvládali hosté. Ten asi nejdůležitější přišel v koncovce druhého setu. Domácí jej sice dobře rozehráli, ale pak to bylo jako na houpačce a do koncovky šli s náskokem hosté – 18:21, 22:24. První setbol sokoli odvrátili, ale pak přišlo zkažené jednoduché podání.

Třetí set začali sokoli dobře a přes »drobnou« komplikaci, kdy pro diskuse po červené kartě pro hostujícího Holubce se pět minut nehrálo, jej dotáhli k vítězství. Za stavu 23:23 set dvěma esy dohrál Jan Štefko. Nadějně začalo i čtvrté dějství. Sokoli vedli 3:1, pak sice prohrávali 3:5, ale do stavu 15:15 stačili s Hradcem držet krok. Jenže zase zkazili jednoduchou plachtu, následně soupeř utekl o tři body, a to už mu stačilo ke kontrole koncovky.

„Od druhého setu to bylo v podstatě vyrovnané utkání a rozhodlo opravdu to, že jsme v daný moment neměli ten svůj den. To se sice snažíš, ale nic moc se ti nedaří. V tomto případě tedy hlavně servis a příjem. Prohra mrzí, ale série je stále otevřená. Druhé utkání chceme vyhrát, abychom měli důvod jet do Hradce dvakrát,“ naznačil záměry šéf sokolů.

Otázkou je, s jakým mužstvem nastoupí ve druhém domácím utkání, a také v hradeckých odvetách. Několik hráčů má drobná zranění a uvidí se, zda budou uvolnění hostující hráči.

„Odložení odvety o týden nám nakonec asi přijde vhod. Tento týden budeme hlavně dávat dohromady nějaké bolístky. Třeba Minda a Neubauer si zvrtli kotník, ale je toho víc. Takže tréninky budou volnější. Snad v neděli budeme připraveni dobře, ale tentokrát tento týden před utkáním věnujeme hlavně pořádnému odpočinku a regeneraci,“ dodal Čížek.

HOLUBICE MAJÍ SPLNĚNO

Skupina o udržení:

USK Slavia Plzeň – TJ Holubice 1:3 (-20, -13, 22, -21)

Tabulka:

1. Holubice 19 9 3 2 5 44:33 35

2. Kolín 19 7 2 2 8 34:36 27

3. ČZU Praha 19 8 0 2 9 33:37 26

4. Lvi Praha B 19 6 2 0 11 30:41 22

5. MFF UK Praha 19 5 2 3 9 31:42 22

6. Slavia Plzeň 19 4 2 2 11 28:45 18

Ve skupině o záchranu potvrdil druhý zástupce Vyškovska v I. lize TJ Holubice už pět kol před koncem záchranu v soutěži. Po tříbodovém vítězství v Plzni svěřenci trenéra Aleše Šmerdy definitivně odvrátili i teoretickou možnost přímého sestupu, přičemž i účast v baráži z předposledního místa skupiny je už také nereálná.