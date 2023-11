V extralize to bylo čtvrté místo, v Poháru ČSRU XV šesté. I v další sezoně tedy ragbisté JIMI Vyškov vyšli bez medaile. Ale v lecčems to byl výjimečný rok. Například i tím, že po odchodu trenéra Pavla Paly druhou část sezony odkoučoval jako hrající trenér Martin Kovář. „Byla to dobrá zkušenost, ale ještě nějaký čas chci především hrát,“ ujistil kapitán mužstva.

Martin Kovář, ragbista, JIMI RC Vyškov. | Foto: Deník/VLP Externista

Některé zápasy jste koučoval už dřív, ale teď jste to měl na starosti komplet. Co hlavně vám tedy ten půlrok dal?

Především, musím říct, že to bylo pro mě hodně náročné. To znamená skloubit pozici hráče a trenéra. Jako hráče vás třeba štve, že na tréninky chodí málo lidí, jako trenér to ale musíte řešit. A takových věcí je hodně, ale nechci se tím nějak probírat. Zkrátka bylo to provizorium, chce to mít na lavce kouče, který to vidí jinak než vy ze hřiště a určitě by to měla být osobnost s autoritou.

Výjimečné byly i dvě kontumace. Proč taková ragbyová bašta jako Vyškov neodjede k pohárovému zápasu?

Je pravda, že tohle se nám v minulosti nestávalo. Ale jsou to podle mě spojité nádoby. Jednak, jak jsem naznačil, kádr mančaftu a tréninková morálka, jednak ale i samá podstata pohárové soutěže. Ta v této podobě není pro kluky atraktivní. Na pohárové termíny měli třeba už domluvené nějaké osobní věci, třeba dovolené, a skrz pohárový zápas to nikdo přesunovat nebo přizpůsobovat nechtěl. Tohle by v extralize určitě neudělali. Takže pro nás bylo určitě lepší k těm zápasu nejet než tam nastoupit s nějakými dorostenci nebo torzem a udělat ostudu. Těžko to můžeme klukům vyčítat nebo dokonce trestat. Jsme amatéři a ta pohárová soutěž je spíš takové dlouhé půlroční přípravné období…

Takže pojďme k výsledkům. Hlavně tedy extralize. Očekávání asi byla větší než je konečné čtvrté místo?

Jak kdo a jak se to vezme. Fakt je ten, že naším cílem bylo postoupit do play-off, a to jsme splnili. Ale určitě je i pravda, že to mohlo být i lepší. Ale byly tam i objektivní příčiny. Před play-off jsme měli mnoho zraněných hráčů a myslím, že tam byla i nějaká stopka za vyloučení. A bez klíčových hráčů je to samozřejmě hodně těžké.

Kdy se to projevilo nejvíc, která utkání rozhodovala, že to medaile zase nebude?

Určitě hlavně zápas v základní části se Spartou který jsme doma prohráli 5:10. Ten rozhodl o tom že jsme semifinále museli hrát venku, což je v ragby velká nevýhoda. Věřím, že doma bychom měli velkou šanci vybojovat to finále. Bohužel z toho nakonec nebyl ani bronz, protože ty absence byly fakt velké.

Co pozitivního z tohoto roku byste připomněl?

Určitě hned to utkání prvního kola extraligy na Markétě s Pragovkou. Jeli jsme tam prakticky do něčeho neznámého a nakonec to byl pěkný výsledek a vynikající výkon. Úplně jsme je rozdrtili. Všichni jsme byli maximálně soustředění a prakticky nám vyšlo všechno na co jsme sáhli. Bohužel pak se nám ta sestava začala postupně rozpadat a potom se už ten výkon zopakovat nepodařilo. No a pozitiva určitě jsou, že se daří zabudovávat do mužstva mladé kluky. Šimon Novák a Honza Laidorf hrávali prakticky pravidelně a máme několik juniorů, kterým určitě dáme podobnou šanci. Doufám, že u ragby zůstanou. To je teď velký problém. Talentů máme pořád dost, ale třeba jak odejdou studovat, tak potom už upřednostňují povolání, protože nějakou životní perspektivu naše ragby zatím nenabízí. Už jsem to říkal, jsme ryzí amatéři.

Co se musí stát, aby se do Vyškova vrátili medailové časy?

Už jsem to naznačil a je to jednoduché a složité zároveň. Především se musí dát dohromady výborná parta, a taky zlepšit tréninková morálka i intenzita přípravy. A samozřejmě vylepšovat podmínky. Tu konkurenci vnímáme, třeba některé kluby v Praze už pracuji na jakési poloprofesionální bázi. Mohli bychom to snad u nás nějak eliminovat, ale ten základ já vidím především v partě a kvalitní přípravě. Přijde mně, že teď v těch mládežnických kategoriích už to nefunguje jako za našich let. My jsme spolu rostli o žáků a vždycky jsme byli skvělá parta. Ragby byla jasná priorita. Dnešní decka to berou už jinak, teď má mládež mnoho jiných zájmů, ale to není jen specifika ragby.

Podílel jste se jako hrající trenér už i na plánu zimní přípravy? Na co bude klást důraz?

Zimní příprava už probíhá a ano, nachystali jsme ji s kondičním trenérem Františkem Langerem. Spoléháme na osvědčený model, nejsou tam žádné výrazné novinky, ale si myslím si, že se připravíme dobře. Nejdůležitější bude dát dohromady kádr mužstva, abychom věděli s kým počítat nebo nepočítat. A určitě je potřeba, aby to co nejdříve převzal nový trenér.