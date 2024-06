»Předangažmá« Karla Berounského u kormidla ragbistů JIMI Vyškov skončilo v podstatě tak, jak mu bylo určeno. K mužstvu měl nastoupit až na letní přípravu, ale byl povolán dostat tým do nejlepší čtyřky. Úkol byl tedy splněn už po vítězství nad Spartou Praha. Nic na tom nemění ani porážky v play-off, v semifinále s Moutfieldem Říčany a v zápase o bronz s Tatrou Smíchov. Teď tedy může nastat hlavní »jízda« podle Berounského not.

Souboj o ragbyový bronz TatraSmíchov - Vyškov 25:10. | Foto: Petr Skála (ceskeragby.cz)

„Teď bylo klíčové, abychom nehráli baráž o záchranu. Tam by to bylo ošidné. V každém utkání je nutnost vyhrát a visí nad tebou hrozba, že můžeš jít dolů. Se Spartou se nám to hodně povedlo. Tam kluci odehráli fakt super špíl. Říčany pak byly opravdu výjimečně vynikající. S Tatrou se hrálo na vodě a mohlo to dopadnout tak i tak. Teď jsem dal klukům týden volno, aby si odpočinuli. Potkáme se příští úterý a pohovoříme si o nějakém plánu, teda co nás čeká v létě,“ sdělil nový kouč Vyškovanů.

Karel Berounský.Zdroj: Deník/VLP ExternistaNa otočení kormidlem k úspěšnějším metám, prosazení své koncepce, má v podstatě půl roku. Na podzim se hraje pohárová soutěž, které řada klubů i hráčů nepřikládá velký význam. Spíše se využívá k ladění kádrů pro jarní extraligu. Zkušený odborník zdůrazňuje, že začne v oblasti mentální.

„Změnit se tu musí samozřejmě hromada věcí, ale především musíme najít takovou nějakou novou vnitřní motivaci. Bez té to nepůjde. Z těch praktických věcí tu je nutnost rozšířit kádr. Moc často kluci nastupují se zraněními nebo na hranici zranění, protože za ně není náhrada. A to není dobré, to se nikomu nehraje dobře. Druhou stranou této mince je, ale tu nechci moc rozebírat, že možná někteří hřeší na to, že za tohoto stavu mají to svoje místo v sestavě jisté. Dobré by bylo, kdyby přišly posily, ale reálnější je poohlédnout se doma po hráčích, kteří jsou ještě relativně mladí a momentálně z nějakých důvodů hrát nechtějí. Mimo klub to vidím spíš z okruhu Brno, Olomouc možná Ostrava. Nejsem zastáncem angažování nějakých cizinců. To dlouhodobě nic neřeší a je kolem nich až příliš mnoho otazníků, nebo spíše problémů. Ubytování, zaměstnání, samozřejmě jejich finanční požadavky atd. Takže musíme vycházet z toto, co je reálné a dostupné,“ zdůraznil Berounský.

Jako příklad uvedl jedno jméno, Martin Školař, ale ujistil, že ví a chce mluvit i s dalšími. Jako hodně důležitý osobní úkol si dal podrobně se seznámit s celým zázemím klubu a mládežnickou základnou, konkrétně hlavně s kategorií juniorů. Na to v tomto jakémsi přechodném období zatím nebyl prostor.

„Zatím jsem juniory na živo neviděl, na to teprve teď přijde čas. Ale určitě i tam nějaké možnosti doplnění týmu jsou a talentovaní kluci určitě šanci dostanou,“ ujistil bývalý reprezentant.

Vyškov tedy pod jeho vedením obhájil loňské pozice, tzn. čtvrté místo. Stejně jako kapitán mužstva Martin Kovář i trenér potvrdil, že to mohlo být ještě o stupínek lepší, ale zápas na Tatře Smíchov, že byla v podstatě bahenní loterie.

„Ano, to počasí hru hodně ovlivnilo. Po dešti byl trávník rozbahnělý a na tom se strašně těžko hraje technické ragby, které se snažíme prosazovat. Tatra se s tím prostě srovnala trochu líp,“ dodal k hodnocení zápasu.

Pro něho osobně měl trochu pikantní náboj. Oporami Tatry jsou jeho synové Karel a Filip. A otec poprvé stál na opačné straně než oni!

„My jsme ragbyová rodina a všichni si držíme palce. Takže před zápasem ani po něm to nebylo žádné vzájemné hecování, ani náznak. Právě úplně naopak, velká podpora. Hecování nula, naopak podpora sto padesát procent. (úsměv) Fandíme si, ať jsme kdekoliv. Kluci za mnou přišli před zápasem i po něm. Hráli dobře, Kája dával pětku, Kryštof sice nebodoval, ale byl vyhodnocený »Hráčem utkání«,“ jen částečně táta Berounský zastřel hrdost v hlase.