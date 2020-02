Futsalisté Amoru přivítají ve své hale lídra soutěže z Olomouce

Bude to futsalový svátek. Třetí tým tabulky druhé ligy Amor Kloboučky Vyškov v sobotu večer ve své hale přivítá lídra soutěže a již jistého postupujícího do první ligy SK UP Olomouc.

Amor Kloboučky Vyškov. | Foto: Tomáš Srnský