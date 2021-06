Mistrovský titul v hodu oštěpem vybojoval dorostenec Orla Vyškov Jan Jakub Čáp a bronz ve skoku o tyči přivezl rovněž dorostenec Mario Hajzler z AHA Vyškov.

Mladý vrhač Orla Čáp poslal oštěp vážící sedm set gramů do vzdálenosti 63 metrů a šestnáct centimetrů. Kromě titulu byl čtvrtý v hodu koulí (5 kg – 16,28 m) a šestý v disku (1,5kg – 45,73 m). Tyčkař AK AHA Mario Hajzler přidal venkovní bronz k letošnímu halovému českému titulu. Na třetí místo potřeboval výkon 4,43 m.

AHA vyslal do Kladna osm svých reprezentantů. Do první desítky výsledkových listin se zapsali ještě dorostenec Kryštof Vintera a juniorky Tereza Mazlová a Kateřina Čamlíková. Vintera ve stejné disciplíně jako Hajzler skončil devátý výkonem 3,60 metru. Mazlová běžela 3000 m přek. za 12:14,22 min. a vyneslo jí to rovněž velice cenné páté místo. Čamlíková skočila o tyči rovné tři metry a obsadila devátou příčku. Hranici tří metrů pokořila poprvé a vylepšila tím svůj osobní rekord o šest centimetrů.

Za skvělé představení označil vedoucí a trenér AHA Jiří Hajzler i výkon dorostenecké štafety na 4 x 400 metrů, která byla v cíli osmá. Matouš Černý, Mario Hajzler, Tomáš Pleva a Michal Derka dosáhli času 3:36,03 minuty, což je nový klubový rekord.

„Velkou roli pro vlastní start štafety sehrál kapitán družstva dorostenců Tomáš Pleva. Kluci spojili síly a ve velké atmosféře kladenského Sletiště předvedli výkon, který se nyní velebí na čele klubových tabulek a v republikovém měření štafet je osmé místo fantastické. A samozřejmě i ostatní umístění v desítce nebo těsně za ní mají mají v nejtěžší domácí konkurenci velikou hodnotu,“ chválil Hajzler.

Na kladenském „Gigantu“ se sešlo 1 046 atletů ze 134 oddílů a klubů, kteří bojovali nejen o domácí tituly, ale nominační výkony na blížící se vrcholné mezinárodní akce.