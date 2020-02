Již patnáctý ročník turnaje v rapid šachu pro děti a mládež Vyškovská rošáda bude v sobotu. Pro starší kategorie je opět i krajským přeborem v této šachové disciplíně.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petra Cidlinská

Nejlepší mladí jihomoravští šachisté se utkají v Besedním domě ve Vyškově ve třech samostatných turnajích. Ročníky 2012 a mladší budou hrát turnaj špuntů. B soutěž je připravena pro mladší žáky a C turnaj pro starší žáky. Obě žákovské kategorie jsou součástí jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu v kategoriích do 14 let (2006 a ml.), do 12 let (2008 a ml.) a do 10 let (2010 a ml.).