Extraliga:

JIMI RC Vyškov – RC Dragon Brno

Sobota 20. dubna, 14.00 hodin, Areál Jana Navrátila, Purkyňova ulice.

Tabulka:

1. Říčany 6 5 0 1 201:121 26

2. T. Smíchov 6 5 0 1 178:138 25

3. Praga Praha 6 4 0 2 155:145 18

4. Sparta Praha 6 2 0 4 139:148 14

5. JIMI Vyškov 6 2 0 4 124:144 12

6. Dragon Brno 6 0 0 6 118:219 4

První zápas: Dragon – Vyškov 17:24 (5:12).

„Mají tam zase nějaké nové bijce, takže moc nevíme, co od nich čekat. Nicméně podle výsledků jejich posledních dvou zápasů s Mountfiedem Říčany a Tatrou Smíchov se něco usoudit dá. Padalo tam hodně pětek, myslím, že Dragon položil vždycky po šesti, takže se asi budou i u nás snažit hrát útočně. Takovou hru preferujeme i my, takže to může být hodně pěkný zápas,“ odhaduje Kovář, který celý týden vedl přípravu, když hlavní kouč uplynulý týden promarodil s virózou.

Vyškov po vítězství nad Spartou prohrál s Tatrou Smíchov, a také muž s páskou na rukávu netají, že od »minisérie« očekával víc. Takže s Brnem to možná bude tak trochu povinné vítězství.

„Určitě jsme nachystaní a naladění dobře a chceme vyhrát, protože nás mrzí ten zápas Tatrou. Tam nám utekl začátek druhého poločasu, kdy jsme dostali dvě rychlé pětky za sebou po našich školáckých chybách. To rozhodlo. Naše psychika šla dolů a oni si koncovku zkušeně pohlídali. Takových chyb se musíme vyvarovat a pak věřím, že s Dragonem budeme bodovat. Nejraději za pět bodů, ale cenná určitě bude jakákoliv výhra,“ ujistil o vítězných plánech týmu.

V utkání bude postrádat spoluhráče Radima Trunečku, který se zranil v zápase s Tatrou. Ostatní hráči by měli být k dispozici, takže jediný otazníkem na vyškovské lavičce je »start« trenéra Paly.

„Já si myslím, že se na střídačce objeví. Jak ho známe, tak on to doma prostě nevydrží. (úsměv) Radim nebude hrát delší dobu, ale jeho zranění palce na ruce nakonec není tak vážné, jak hrozivě vypadalo. Musel sice na operaci, ale zlomené to nemá. Takže si přejeme, aby byl co nejdříve v pořádku,“ dodal kapitán Vyškovanů.

Význam utkání nespočívá jen v tom, že jde o prestižní derby, ale z hlediska domácího týmu i udržení si naděje na účast v semifinále play-off. Tu už zcela jednoznačně a jak bylo naznačeno zajistí jen vítězství.