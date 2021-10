Jeho tým mohl jít do závěrečných dvou kol extraligy v mnohem lepší pozici. Jenže v minulém kole o bod prohrál v Praze na Spartě, když měl takřka katastrofální první půlhodinu utkání a ztrátu z ní už ani zlepšeným výkonem dohonit nedokázal.

Extraliga

6. kolo:

Jimi Vyškov - Tatra Smíchov

Sobota 23. října, 14.00 hodin, stadion Purkyňova ul.

Tabulka:

1. Říčany 5 5 0 0 212:62 24

2. Vyškov 5 4 0 1 196:94 21

3. Tatra 5 4 0 1 175:92 20

4. Sparta 5 3 0 2 136:92 15

5. Praga 5 2 0 3 164:98 11

6. Dr. Brno 5 1 0 4 99:138 6

7. Slavia 5 1 0 4 57:216 5

8. Přelouč 5 0 0 5 52:220 0

„Ani s časovým odstupem jsme na důvod výpadku na začátku utkání nepřišli. Kluci nevědí, proč k tomu došlo a proč od začátku nehráli, tak jak ve druhém poločase. Ale podcenění to nebylo určitě. Měli jsme na ně. Jejich zahraniční posily nebyly rozdílovými hráči, kdyby nám dopředu neřekli, že tam jsou, tak by to na hřišti nikdo nepoznal. Hráče ta ztráta samozřejmě mrzí a nechceme, aby se to opakovalo, ale samozřejmě zaručit to nemůžu,“ vrátil se v prohře na Spartě trenér Pavel Pala.

Ten pro utkání nemůže počítat se zraněným Štěpánem Prachařem a nemocným Janem Kovářem. Ostatní hráči by měli být v pořádku. Čeká je velice těžký soupeř, jehož někteří hráči mají téměř profesionální podmínky.

„Tatra je vždycky a pro každého nepříjemný soupeř, protože mají výborné mužstvo. Ale i jednu obrovskou výhodu, pět a možná víc kluků funguje v Dukle. To znamená, že trénují úplně jinak, než my ostatní. Jsou proto velmi dobře fyzicky vybavení. Pokud přijedou v plné palbě, tak to bude veliký boj,“ předpokládá vyškovský lodivod.

Přes neúspěch v Praze mají Vyškované otázku zisku titulu stále ve svých rukou. Podmínkou jsou ovšem dvě vítězství a smazání tříbodového náskoku Říčan, kde Jimi bude hrát v posledním kole.

Do souboje o zlato ale může přímo zasáhnout i Praga Praha, která v sobotu hostí právě vedoucí říčanský Mountfield.

„Chceme si to uhrát sami, i když by se nám klopýtnutí Říčan samozřejmě hodilo. V silách Pragovky určitě je Říčany porazit, protože je to pořád výborné mužstvo. A hrají doma, takže věřím, že budou chtít vyhrát. Základem ale pro nás je uspět s Tatrou,“ zopakoval Pala.