V Nočním běhu v Olomouci (10 km) bojovala se zraněním i soupeřkami Simona Grulichová. Vyneslo jí to nakonec čtvrté místo v kategorii a jen těsně za třetím místem velmi dobrém čase.

V Hradčanech Martin Skřivánek v obrovské konkurenci skvělých běžců nad 40 let vybojoval šesté místo. Jiří Bubeník byl sedmý mezi padesátníky. Marie Hynštová běžela v kategorii nad 50 let a skončila druhá.

Na sklonku atletické sezony na dráze si někteří vytvořili nové osobní rekordy vč. nového krajského rekordu dorostenců, což je pro pořadatele tou nejlepší odměnou. „Mezi žáky překonal hranici tří metrů Filip Jašíček, mladší žákyně Natálie Šafářová zdolala hranici dva metry. Sebastian Hajzler po zdolání pěti metrů navázal svým vítězným pokusem na předchozí maximum a ve třetím pokusu překonal laťku ve výšce 5,06 metru! Fantastický výkon předvedl také Jiří Burda, který je ročník 1967. Mezi veterány ho výkon 3,80 metru výrazně posunul do popředí světových veteránských tabulek,“ s pochvalou vybral nejlepší výkony trenér AHA Jiří Hajzler.

Již osmý ročník atletického mítinku – AHA tyčka - přilákal do tyčkařského sektoru ve Vyškově jak začínající tyčkařské naděje, tak už i ostřílené závodníky.

