Zlaté medaile do Vyškova importovali tyčkaři Denisa Hubáčková a Sebastian Hajzler a běžci Tereza Mazlová s Markem Kalousem.

„Jsou to skvělé výsledky. A mohly být ještě lepší. Velká škoda je velice slibně rozběhnutého stýplu (běh na 3 000 metrů překážek, pozn. red.) juniora Jakuba Bárka. Šel na vítězství, ale ten kalich hořkosti si v této sezoně vypíjí až do dna. Kolize na jedné z překážek znamenala konec nadějím, což je velká škoda i vzhledem k nejbližším mistrovským závodům domácích šampionátů,“ poznamenal vedoucí a trenér AHA Jiří Hajzler.

Medailová umístění závodníků AHA:

Běh na 3000 m př. - ženy: 1. Tereza Mazlová 12:15,69 min., 2. Soňa Mihulová 13:30,76 min. (osobní rekord). Běh na 1500 m – muži: 1. Marek Kalous 4:03,74 min. Skok o tyči – ženy: 1. Denisa Hubáčková 2,42 m. Skok o tyči – junioři: 1. Sebastian Hajzler 4,42 m. Skok o tyči – juniorky: 2. Kateřina Čamlíková 2,82 m. Běh na 3000 m – dorostenci: 2. Jan Koutný, 9:30,57 min. (OR). Běh na 800 m - juniorky: 3. Fiantová 2:18,34 min. (OR). Běh na 100 m př. - ženy: 3. Denisa Hubáčková 18,05 s. Běh na 400 m př. - juniorky: 3. Sabina FIiantová 66,86 s. (OR). Běh na 300 m př. - dorostenci: 3. Jakub Derka 42,49 s.

Medaile od Šárky Kašpárkové

Ve vytrvalostních běžeckých závodech se dařilo reprezentantům AK Drnovice, kteří bojovali na více „frontách.

V dalším závodě Moravsko–Slovenského běžeckého poháru ve Velké nad Veličkou, 50. ročníku Horňácké pětadvacítky, se prosadili na kratších distancích. Matěj Halas bral mezi dorostenci stříbro. Medaili mu předala bronzová olympionička a mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková. Dorostenka Anežka Halasová skončila pátá. Mezi muži doběhl Petr Halas v první desítce absolutně na trati osm kilometrů.

Lesní kros v Les – Parku ve Vřesovicích svědčil Tomáši Bohuslavovi. V závěrečném finiši vybojoval druhé místo. Veteránka Marie Hynštová obsadila čtvrté místo mezi všemi ženami. Na Tylovické dvacítce Lukáš Koudelka sice vítězství neobhájil, ale druhé místo v těžké konkurenci je velice cenné. Martin Skřivánek doběhl pátý.

V Krumvíři na WineRun Krumvířském vinařském běhu obhajovala loňské vítězství Irena Pospíšilová. Povedlo se jí to jen v kategorii, absolutně skončila druhá. Silvie Divišová vyhrála kategorii žen nad 40 let.