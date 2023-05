Pětice atletů reprezentovala AK AHA Vyškov v Třinci na mistrovství Moravy a Slezska desetibojařů. Všichni si zlepšili své vícebojařské osobní rekordy a Mario Hajzlerovi to vyneslo titul mistra Moravy a Slezska. Se zlatem do Vyškova putují i dvě stříbrné medaile.

Atleti AK AHA Vyškov na mistrovství Moravy a Slezska v desetiboji v Třinci. | Foto: AK AHA Vyškov

Upoutal zejména urputný souboj v kategorii juniorů, ten vynesl na místa nejvyšší dokonce dva vyškovské tyčkaře, navíc v bodovém součtu převyšujícím šestitisícovou hranici! Za Hajzlerem skončil druhý Kryštof Vintera.

Mistrovství Moravy a Slezska v desetiboji

Junioři: 1. Mario Hajler 6101 bodů (100 m – 12,03 s /645 bodů/., 400 m – 52,13 s. /719/, 1500 m – 4:25,50 min. /774/, 110 m př. – 15,48 s. /792/, disk 1,75 kg - 23,69 m /342/, oštěp 800 g – 33,97 m /355/, koule 6 kg – 8,90 m /420/, dálka - 6,23 m /637/, tyč – 4,85 m /865/, výška 1,71 m /552). 2. Kryštof Vintera 6082 (100 m – 11,82 s /687 bodů/., 400 m – 52,36 s. /709/, 1500 m – 4:43,18 min. /660/, 110 m př. – 16,44 s. /684/, disk 1,75 kg - 26,08 m /388/, oštěp 800 g – 42,64 m /480/, koule 6 kg – 10,43 m /512/, dálka - 6,09 m /606/, tyč – 4,65 m /804/, výška 1,71 m /552)

Žáci: 2. + mistr Jihomoravského kraje Jáchym Černoch 3960 (60 m – 7,70 s. /650 bodů/, 1000 m – 3:14,71 min. /527/, 100 m př. – 16,32 s. /562/, disk 1 kg – 24,94 m /366/, oštěp 600 g – 27,37 m /262/, koule 4 kg – 8,90 m /420/, dálka 5,60 m - /502/, tyč 2,65 m /275/, výška 1,51 m /396).

Dorostenci: 5. + 2. místo v mistrovství JimK Michal Derka, 5115 (100 m – 11,90 s. /671 bodů/., 400 m – 50,86 s. /775/, 1500 m – 4:36,16 min. /705/, 110 m př. – 17,66 s. /557/, disk 1,5 kg - 21,87 m /307/, oštěp 700 g – 37,97 m /413/, koule 5 kg – 9,11 m /432/, dálka - 5,47 m /475/, tyč – 3,05 m /369/, výška 1,53 m /411/), 8. + 4. místo v mistrovství JmK Filip Jašíček (100 m – 12,16 s. /620 bodů/., 400 m – 58,21 s. /476/, 1500 m – 5:13,00 min. /485/, 110 m př. – 17,97 s. /527/, disk 1,5 kg - 18,28 m /240/, oštěp 700 g – 33,47 m /348/, koule 5 kg – 10,62 m /523/, dálka - 5,28 m /437/, tyč – 3,55 m /496/, výška 1,62 m /480).

„Závod probíhal podle představ, přestože vše nebylo dokonalé. Můžu být spokojený, že jsem podal dobré výkony nebo osobní rekordy na těch důležitějších disciplínách. Což se povedlo taky díky tomu, že jsme byli v soutěži vždy dva s Kryštofem Vinterou a dotlačili jsme se tak k lepším výsledkům. Za nejvydařenější považuji 110 metrů překážek a celkově jsem rád za překonání 6000 bodů,“ radoval se nový šampión Mario Hajzler.

„Jsem rád, že jsme víceboje absolvovali. Zjistil jsem, jak na tom jsem, v čem mám mezery atd. Některé disciplíny mě příjemně potěšily, jiné méně, něco bych zpětně udělal mírně jinak, ale jsem vděčný za to, jak to dopadlo. Počasí bylo myslím téměř ideální, a také jsem rád, že se vše obešlo bez nějakých zranění a komplikací, alespoň z mé strany. Užil jsem si to po všech stránkách, určitě bych do toho šel znovu,“ přidal se spokojený vicemistr Moravy a Slezska Kryštof Vintera.

Mistrovský moravskoslezský závod byl současně i mistrovstvím Jihomoravského kraje ve vícebojích. Tam se díky kvalitním výkonům na moravskoslezském poli, dočkali závodníci AHA Vyškov medailí také. Vyškovští si kromě absolutních osobních rekordů vytvořili i svá osobní maxima v některých disciplínách.