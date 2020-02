„Dostali se sem na základě svých výkonů a prošli konečným výběrem prováděným technickým delegátem mistrovství. Finální výstup, start tří našich atletů, je bezesporu potěchou a odměnou. Příprava na halu je pro nás složitá už jen tím faktem, že vlastně žádnou nemáme,“ upozornil vedoucí a trenér AHA Jiří Hajzler.

V Ostravě se představila trojice mladých vyškovských atletů a Marek Kalous a Sebastian Hajzler se dostali do první desítky konečných výsledkových listin svých disciplín.

Kalous, který mezi dospělé vstoupil teprve v tomto roce, skončil sedmý v běhu na 1500 v čase 4:00,38 min. „Přechod mezi dospělé atlety bývá vždy složitý, byť je Marek mistrem Moravy a Slezska. Na trati musel tvrdě bojovat a závod dokončil s roztrženou tretrou monoklem pod okem. Umístění v první republikové desítce je určitě úspěchem dědického mílaře,“ chválil Hajzler.

Sebastian Hajzler ve skoku o tyči první desítku nejlepších českých tyčkařů uzavíral. Svým stabilním výkonem 4,56 metru. „Maratony v tyčkařském sektoru bývají vypjaté od začátku až do konce. Česká špička, na čele s Janem Kudličkou, se s mladíky nepáře. Sebastian, co by ještě junior, se nelehké situace zhostil statečně. První republiková desítka je v tyčkařském "rozstřelu" hezké umístění,“ těšil se otec závodníka.

Také Sabina Fiantová v běhu na 800 metrů především získávala zkušenosti. Věkem je teprve prvním rokem v juniorské kategorii a časem 2:24,03 min. obsadila v těžké konkurenci osmnácté místo.