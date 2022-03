Populární „Čokoška“ je vypsána pro děti od šesti do jedenácti let, které si to rozdají na tratích 30 až 300 metrů. Je kvalifikací na semifinále 30. května v Ostravě a ti nejrychlejší si tam pak zazávodí ve finále souběžně s prestižním mezinárodním mítinkem Zlatá tretra. Do Ostravy přijedou i nejlepší mladí běžci ze Slovenska.