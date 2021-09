JIŘÍ DOKULIL

„Když jsem závodil s historickými auty, tak jsem byl rád, že jsem vůbec odjel dva závody za rok. V týdnu před závodem jsem viděl na internetu video, jak jsme před 22 lety měnili přímo v Hlubočanech na rychlostní zkoušce kolo a přišlo mi být neuvěřitelné, kam jsme se za tu dobu posunuli. Jsem za to samozřejmě moc rád, stejně jako za to, že jsme ve Vyškově čtyřikrát vyhráli,“ zavzpomínal s trochou nostalgie 51letý pilot, který se do letoška dělil o první místo v historických tabulkách se Stanislavem Chovancem, vítězem ročníků 1997, 2000 a 2002.

Rally Vyškov 2021

Výsledky: 1. Roman Odložilík – Martin Tureček, Škoda Fabia Rally2 evo, 39:47,8, 2. Martin Vlček – Karolína Jugasová, Hyundai i20 N Rally2, +15,8 s., 3. Tomáš Kurka – Kateřina Janovská, Mini John Cooper Works WRC, +1:15,6 min, 4. Karel Trněný - Christian Doerr, Ford Fiesta R5, +1:48,45. 5. Vladimír Hanuš – Jakub Navrátil, Hyundai i20 R5, +1:52,7 atd.

Odložilík jedním dechem dodal, že mu letošní výhru výrazně ulehčili soupeři. „Víme, že Podivice umějí být zrádné a asfalt je tam různý. Ani průjezd statkem na šotolině není jednoduchý. Když mi na této „erzetě“ odstoupili oba největší soupeři, mohl jsem si po zbytek závodu hlídat náskok,“ dodal v cíli závodník startující se spolujezdcem Martinem Turečkem ve voze Škoda Fabia Rally2 Evo.

Waterloo na Podivické „erzetě“

Právě úsek z Podivic do Radslavic se ukázal být prubířským kamenem celého závodu. Černý kůň soutěže Vojtěch Štajf si přijel do Vyškova pro plný počet bodů do Poháru 2+, určeného pilotům vozů s přeplňovaným motorem a pohonem obou náprav. Při průjezdu zemědělským areálem na Zelené Hoře však zavadil zádí své fabie o betonovou rampu, a přestože zkoušel s poškozeným vozem pokračovat, za cílem tohoto úseku odevzdal jízdní výkaz.

Ještě o několik kilometrů dříve musel další fabii odstavit 25letý Adam Březík, který do závodu vstoupil nejrychlejším časem na úvodní topolanské „erzetě“. Na druhém rychlostním testu ho však zastavil banální technický problém. „Odstoupili jsme kvůli upadlé lyžině, která byla bohužel špatně upevněna,“ vysvětlil Březíkův spolujezdec Ondřej Krajča.

Po těchto událostech disponoval Roman Odložilík v polovině závodu náskokem 11,1 sekundy na průběžně druhého Martina Vlčka. Při jeho zkušenostech a důkladné znalosti vyškovské trati se tento odstup ukázal jako dostatečný, a to i přesto, že Vlček v závěru opanoval dvě rychlostní zkoušky.

„V průběhu závodu jsme mohli jen jednou využít servis, a to bylo pro nás málo. Jeli jsme teprve podruhé s novým Hyundaiem i20 N Rally2 a potřebovali jsme se „proklikat“ k lepšímu nastavení. S druhým místem jsme ale spokojení,“ zhodnotil svůj výsledek Martin Vlček, vítěz Rally Vyškov z roku 2017.

Sestavu medailistů doplnil další pilot, který již ve Vyškově okusil vítězné šampaňské, Tomáš Kurka se speciálem Mini John Cooper Works WRC.

Osvědčená klasika doplněná o Hlubočany

Devětadvacátá Rally Vyškov se konala jako součást seriálu jednodenních automobilových soutěží nazvaného Rallysprint série, Poháru 2+ pro přeplňované čtyřkolky a České trofeje v rally historických automobilů. Možnost vylepšit své bodové konto v těchto seriálech přilákala na sobotní start celkem 94 soutěžních posádek, mezi nimiž měly symbolické zastoupení i Slovensko, Rakousko a Německo.

Pořadatelé z Hanáckého rally klubu Vyškov vsadili na osvědčenou klasiku tvořenou rychlostními zkouškami Podivická, Račická a Topolanská. Jednání o finální podobě tratě však zkomplikovalo dopravní omezení v důsledku rekonstrukce mostu v Ivanovicích na Hané, které si vyžádalo výrazné zkrácení posledního zmíněného úseku. Řešením bylo doplnění itineráře o Hlubočanskou RZ, jež v itineráři závodu chyběla dlouhých sedmnáct let.

„Hodnotím ji kladně a zejména bychom měli poděkovat jednotlivým starostům, kudy prochází trať tohoto úseku, protože nás pustili do samých center obcí, což bude jistě atraktivní pro diváky,“ podělil se o svůj názor Martin Vlček. Pilot ze severu Moravy se nemýlil, neboť zejména divácká návštěva obce Hlubočany překonala zájem o některá jiná, notoricky známá místa. Publikum však bylo po celou dobu převážně ukázněné, díky čemuž se XXIV. ročník vyškovské rally odjel bez výrazných problémů, přesně dle plánovaného harmonogramu.