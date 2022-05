„Je to už několikátá generace, která bojovala o postup a až této se to podařilo. Dvaatřicet let nám to utíkalo mezi prsty, pořád jsme něco budovali a ztráceli. Diplomů za druhá a třetí místa ve druhé lize máme možná víc než deset. Takže teď jsme nadšení,“ zdůrazňuje předseda KK Vyškov a trenér postupujícího ženského družstva Bohumír Trávníček.

Ani letos to Vyškovaky neměly v soutěži jednoduché. Začátek jim moc nevyšel, po několika porážkách se většinou pohybovali těsně nad středem tabulky. Zato koncovka byla klasickou spanilou jízdou.

„Měli jsme špatný začátek, jak chlapi tak ženské. Muži byli jednu chvíli dokonce poslední. U žen se to obrátilo, a já přiznávám, že moc ani nevím, čím to bylo. Trénovali jsme stejně, k zápasům jsme nastupovali stejně, ale najednou tu byly výsledky. Šňůra jedenácti výher v řadě. Možná to bylo tím, že už to vypadalo, že to zase nevyjde, takže z holek jako by ta deka, ten tlak spadly a začaly hrát uvolněně. Kdo ví…“ usmívá kouč týmu.

Postup vybojovaly Jana Vejmolová, Pavla Fialová, Simona Koreňová, Lenka Hrdinová, Michaela Kouřilová, Lucie Trávníčková, Monika Maláková a Zuzana Štěrbová. Až na Simonu Koreňovou, která studuje v Brně a přestoupila z Trenčína, jsou to všechno ochovankyně vyškovského klubu. Trenér ujišťuje, že pod úspěchem je podepsáno i to, že utvořily výbornou partu.

„Když jsme se ženami v roce 1989 začínali úplně od nuly, byla tu jediná v celém oddíle. Moje žena. Ta první družstva pak tvořily holky, které přecházely z jiných sportů. Postupně jsme ale začali budovat vlastní líheň a dnes nám to přináší ovoce. Ty holky jsou tu od žaček a udělaly fakt skvělou partu. U nich neexistuje, aby se hádaly, nebo, že si někdo s někým nepasuje, jak to v ženských kolektivem někdy bývá. Tady ne. Já do toho ani nemusím nějak vstupovat. A navíc tento jejich kolektivní kamarádský zápal se přetahuje i na chlapy a vůbec do celého oddílu,“ chválí Trávníček z pozice předsedy.

Upozorňuje na další důležitý fakt. A to, že se hráčky vrátily ke kuželkám i po mateřských dovolených. Kromě Simony Koreňové a Pavly Fialové jsou všechny maminkami.

„Dřív hodně hráček po tom, co měly děti, s kuželkami skončilo. Tato generace ne, všechny se vrátily. Některé už mají i dvě děti a v kuželkách pokračují dál,“ cení si.

Jestliže vyzvedl kolektivní sílu družstva, pak k tomu ale rychle přidal alespoň jedno jméno. Největší oporou je Jana Vémolová, jednička družstva a druhá nejlepší hráčka celé druhé ligy. Na ni bude tým spoléhat i ve vyšší soutěži, kde by Vyškovanky chtěly hrát důstojnou úlohu.

„Samozřejmě nechceme v první lize dělat ostudu, takže hledáme i posily. Základ sice zůstane, ale předpokládám, že dvě dobré hráčky přijdou. Bez nich bychom asi hráli dost vzadu a možná i o záchranu. To rozhodně nechceme. Pokud se posílíme, tak věřím, že to bude lepší a klidný střed tabulky. A pokud by to vyšlo líp, tak budeme samozřejmě ještě spokojenější,“ naznačuje prvoligové cíle trenér a předseda klubu.

Postup žen mezi českou elitu nebyl jediným klubovým úspěchem právě skončené sezony. Áčko mužů se nakonec dotáhlo na solidní šesté místo. Béčko splnilo roli favorita divize a s přehledem vybojovalo postup do II. ligy. C tým, který tvoří převážně mladí hráči, skončil v divizi pátý. A nejčerstvějším úspěchem je stříbro a bronz z dorosteneckého mistrovství republiky jednotlivců v Českých Velenicích. Mezi šestatřicet nejlepších českých hráček této věkové kategorie se probojovaly hned tři Vyškovanky. Vendula Štrajtová přivezla stříbro a Darina Kubíčková bronz.

„Tato sezona byla skutečně výjimečná. Kuželky mají ve Vyškově určitě velkou perspektivu. Nezavíráme sice dveře před starší generací, ale stavíme hlavně na mládí. V tuto chvílí máme v klubu pětadvacet žáků a dorostenců,“ připomíná Trávníček.