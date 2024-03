Po klíčové výhře v Náchodě chtěly ženy dobrou formu přetavit v další vítězství na domácí dráze s průměrnými Dačicemi. Zápas popsal člen vedení KK Vyškov kamil Bednář:

„Naše hráčky od začátku svazovala mírná nervozita a přestože v úvodu prokázala výbornou formu Zuzana Štěrbová, ostatním hráčkám se nevedlo dle očekávání a náskok na straně hostí postupně narůstal. Poslední dvojice tak měla těžký úkol smazat manko více než sedmdesáti kolků. To se sice koncovým hráčkám nepodařilo, nicméně díky dílčím výhrám nad svými soupeřkami vybojovaly nakonec cennou remízu.“

Výsledky soutěží:

: Vyškov – Dobřany 6:2 (3458-3418), 598 Petr Pevný, 590 Ondřej Ševela. České Velenice – Vyškov 2:6 (3427-3511) , 628 Josef Touš, 594 Filip Kordula.: Vyškov – Dačice 4:4 (3371-3432), 607 Zuzana Štěrbová, 590 Jana Vejmolová. Rosice – Vyškov 6:2 (3625-3508), 660 Zuzana Honcová, 589 Zuzana Štěrbová., sk. B: Vyškov B – Šumperk 3:5 (2973-2692), 537 Tereza Vidlářová, 519 Darina Kubíčková. Zábřeh A - Vyškov B 8:0 (kontumačně)., sk. C: Opava – Vyškov B 7:1 (3396-3302), 594 Eduard Varga, 570 Petr Večerka. Vyškov B – Odry 2:6 (3295-3410), 563 L. Rychlovský, j. Donneberger, 561 Petr Matuška.: Rosice B – Vyškov C 3:5 (3356-3404), 617 Tomáš Procházka, 590 Jaroslav Zahrádka. Vyškov C – Ivančice 5,53:2,5 (3363-3341), 624 Tomáš Procházka, 583 Jana Kurialová.: Mistřín C - Vážany 3:5 (2643-2690), 503 Petr Malý, 480 Radim Kroupa. Vážany – Vracov B 6:2 (2631-2587), 468 Petr Sedláček, 467 Petr Malý.: Ivančice – Ivanovice n. H. 8:0 (2585-2199), 423 Pavel Pokorný, 397 Milan Svobodník. Ivanovice n. H – Husovice D 3:5 (2487-2538), 442 Zdeněk Čepička, 440 Bohuslav Orálek.: Vyškov D – Prušánky D 2:4 (1729-1742), 476 Vladimír Crhonek, 433 Jiří Formánek. Ratíškovice C – Vyškov E 5:1 (1635-1516), 411 Jana Kovářová, 389 Jitka Usnulová. Mistřín D – Vyškov D 1:5 (1713-1811), 484 Petr Snídal, 471 Vladimír Crhonek. Vyškov E – Šanov D 5:1 (1738-1676), 448 Jaromír Tomiczek, 440 Jana Kovářová.