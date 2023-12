Zatímco vyškovské týmy v krajských volejbalových soutěžích v podstatě paběrkovaly, přivezla ligová děvčata do dvaceti let pět nečekaných bodů z Brna. Na palubovce Králova Pole tak přerušily tak šňůru šesti porážek v řadě.

Družstvo dívek Volejbalu Vyškov U20 po zápase s KP Brno. | Foto: fotovyskov.cz

Vyškovské juniorky odjížděly na odvetu se čtvrtým KP Brno s vědomím výsledků 0:3 a 0:3 z prvního utkání. Avšak všechny tehdy těsně prohrané koncovky se tentokrát obrátily v jejich prospěch.

„Na holkách byla po dlouhé době vidět odhodlání a koncentrace na hřišti s vědomím toho, co chtějí hrát. Fungoval celý tým, nejen ty, co byly zrovna na hřišti, a to nám pomohlo ve vyrovnaných závěrech setů,“ hodnotila důležité ligové body trenérka Hana Volešová.

Volejbal Vyškov

Výsledkový servis:

Ženy A - KP I: Vyškov – Junior Brno U22 0:3 (-20, -13, -22) a 1:3 (-13, 17, -18, -17).

1. Jun. Brno U22 18 18 0 0 0 54:5 54

2. Šlapanice B 18 9 2 2 5 40:29 33

3. Vyškov 18 9 2 1 6 36:31 32

4. Znojmo 18 3 6 1 8 34:40 22

5. Jehnice 18 3 0 3 12 18:47 12

6. Hodonín 18 1 1 4 12 21:51 9

Ženy B - KP II: Šlapanice – Vyškov 3:1 (18, 20, -21, 18) a 3:1 (20, -25, 24, 15).

Ženy U20 - II. liga: KP Brno B – Vyškov 0:3 (-23, -23, -20) a 2:3 (11, -18, -17,20, -12).

1. Znojmo 16 8 5 1 2 41:22 35

2. Kojetín 16 9 3 2 2 41:22 35

3. Zlín 16 10 1 1 4 38:20 33

4. KP Brno B 16 3 1 5 7 25:38 16

5. Junior Brno 16 4 0 2 10 19:39 14

6. Vyškov 16 2 2 1 11 17:40 11

Juniorky - U16 JmK: Vyškov D – Bučovice 2:1 (-25, 12, 8), – Brno A 1:2 (21 ,-22, -8), – Brno C 2:0 (23, 20).

Vyškov C – Brno B 1:2 (23, -22, -10), – Znojmo 0:2 (-19, -23), – Břeclav 1:2 (23, -16, -6).

Vyškov E – Zlín 1:2 (21, -28, -9), – Letovice 0:2 (-22, -29), – KP Brno 0:2 (-25, -17).

V posledním letošním dvojzápase budou mít její svěřenkyně možnost potvrdit formu a uniknout z posledního místa tabulky. V sobotu nastoupí v Brně proti předposlednímu Junioru Brno. S ním mají z domácího prostředí aktivní bilanci 3:0 a 3:2.

Vyškovští muži již v »klidu« přezimovávají na třetím místě tabulky KP I, zato ženy v nejvyšší krajské soutěži čekalo utkání roku. V domácím prostředí hostily vedoucí Junior Brno. Vyškov na druhém místě ztrácel na lídra úctyhodných šestnáct bodů a zápasová bilance Brňanek opravdu vzbuzovala respekt – 16:0 – a pouhé tři prohrané sety. Papírové předpoklady se bohužel vyplnily.

„Hostující hráčky byly razantnější a měly výškovou převahu. Vyškov vzdoroval pouze, když dokázal zkrotit nebezpečný servis a na síti si pomohl šikovností. Bez Aleny Špičákové převzala roli nejúdernější útočnice Adéla Kozáková, přesto naše hráčky v bojovném utkání na více než jeden set nedosáhly,“ komentoval dvojzápas předseda Volejbalu Vyškov Tomáš Luska.

V krajské soutěži U16 dívek má Vyškov tři týmy a moc se jim nedařilo. Nejvýše postavený tým D sice odehrál výborný turnaj, ale postup mu unikl v tie-breaku. Ostatní týmy zaznamenaly pouze porážky, byť těsné, a sestupují.

Na dovršení všeho ani ženy B, které hostovaly na půdě předposledních Šlapanic, body nedovezly. V obou utkáních špatně začaly a manko již nedohnaly. Přezimují tak na šestém místě tabulky.