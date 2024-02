Volejbalové juniorky Vyškova kategorie U20 pokračují ve výborných výkonech. Šest zápasů doma - šest vítězství v řadě bez ztráty setu! V čele tabulky 2. ligy o 7.-12. místo už mají devítibodový náskok na druhou KP Brno. Tentokrát na jejich formu doplatily Vlčice Nový Jičín.

Dvacetileté vyškovské volejbalistky válí. V domácí hale jasně přehrály Vlčice Nový Jičín. | Foto: fotovyskov.cz

Po delší době kompletní Vyškov hrál s chutí. Přehrál soupeře na přihrávce, kterou zvládala Cupáková, a následném útoku na středu sítě. Nový Jičín těžko hledal protizbraň, riskoval servis, ale ten nevycházel. První utkání Vyškov získal rozdílem třídy po hodině hry. Do odvety domácí hráčky mohly promíchat sestavu, ale vývoj utkání si pohlídaly.

Volejbal Vyškov

Výsledky:

2. liga žen U20: Vyškov – Nový Jičín 3:0 (9, 15, 19) a 3:0 (20, 22, 22).

KP 1 dorostenky U18: Vyškov – Jehnice 2:0, – Znojmo 0:2, – Břeclav 2:0.

KP1 dorostenci U18: Vyškov - Zlín 1:3 (-14, -8, 23, 21), Vyškov – Hrušovany 0:3 (-22, -23, -19).

Kadetky, hrající nejvyšší skupinu Jihiomoravského kraje měly na pořadu 7. kolo v Břeclavi. V šestnáctičlenné skupině, hrající se turnajovým systémem se Vyškov snaží vydobýt si co nejlepší pozici před finálovým turnajem, z něhož pouze dva nejlepší postoupí do kvalifikace o 2. ligu. Dá se říci, že se hraje právě o to druhé místo, protože vedoucí Znojmo je zatím naprosto suverénní. O druhou pozici se zřejmě poperou Boskovice, KP Brno, Jehnice a Vyškov. Turnaj v Břeclavi se Vyškovským hráčkám povedl, i přes nevhodný termín jarních prázdnin složily tým, jenž prohrál pouze se Znojmem a dvěma výhrami se posunul na kýžené 2. místo tabulky.

„Předvedly jsme bojovný volejbal a splnily cíl skončit nejhůře druhé. Prohrály jsme pouze se Znojmem, ale utkání nebylo vůbec jednoznačné, chybělo víc přesnosti a možná i štěstí v koncovkách,“ stručně shrnula vydařený víkend trenérka Hana Volešová.