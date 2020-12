„Vzhledem k situaci jaká panuje, bylo těžké se držet plánů, které jsme si na začátku roku namysleli. Po sportovní stránce jsme rádi, že se podařilo uspořádat sportovní akce pro všechny věkové kategorie,“ upozornil místostarosta jednoty Petr Nedvěd.

Vlajkovou lodí sportovních úspěchů Orla momentálně jsou atleti, parta lidí, závodníků a trenérů kolem trenérky Anny Málkové.

„I letos dosáhli několika cenných výsledků, které nám i jim samotným udělaly velkou radost. Jejich výčet by byl předlouhý a vlastně by to byla samostatná kapitola pro Aničku. V kolektivním sportu jsme dosáhli největšího úspěchu v moravské části Poháru Kardinála Berana ve fotbale, kde jsme vybojovali třetí místo. Jsme opravdu skvělá parta. Zklamáním určitě byly zrušené soutěže, bohužel s tím se nedá nic dělat. Členové Orla hrají několik soutěží, ať už je to zmíněná atletika, ale i futsal, volejbal, florbal. Většina soutěží byla v první vlně ukončena předčasně a na podzim druhou vlnou zastavena. Věřím, že v roce 2021 se podaří soutěže zdárně dokončit,“ přeje si druhý muž vyškovského Orla.

Ten je jednou z největších jednot v okrese. Sdružuje sportovce všech věkových kategorií od nejmladších dětí po veterány. Disponuje kvalitním zázemím v Nádražní ulici.

„Máme krásnou orlovnu, kterou nám spousta lidí může závidět. Takový areál s vlastním sportovištěm, šatny, sprchy i prostory pro posezení i občerstvení by asi chtěl každý. Takže za úspěch považuju i to, že se nám jej daří udržovat a zvelebovat. Což je zásluha hlavně správce areálu Petra Matouška a samozřejmě i starosty Jaromíra Zbořila,“ chválil Nedvěd.

Při rušení sportovních a kulturních akcí považuje za úspěch „sezony“ i to, že se jednotě podařilo ve spolupráci s KDU-ČSL a Charitou Vyškov zorganizovat každoroční ples. Sportovně však nezastírá, že samozřejmě jsou i činnosti, které by Orel mohl zlepšit.

„Pokud jsem chválil atlety, tak do této kategorie patří třeba i florbalisté. Naopak sporty jako futsal a volejbal nemají nástupce a postupem času je těžké sehnat mladou krev. Za mne, jako za futsalistu, a určitě i za Tomiše Zedníka, jako volejbalistu, si troufnu říct, že nám ten okres stačí a žízeň si uděláme,“ trefně a s úsměvem popsal aktuální stav.

Petr Nedvěd je členem Orla od roku 2007 a od roku 2014 jeho místostarostou. Sám se aktivně angažuje především v kolektivních sportech. Ale co bude vyškovské Orli čekat v příštím roce nechce z výše naznačených důvodů konkretizovat.

„Těžko hovořit o nějakých vrcholech roku nebo plánech, protože situace je stále nejasná a člověk neví, co bude zítra. Takže se budeme operativně přizpůsobovat daným podmínkám. Chci věřit, že v příštím roce už budou omezení minimální,“ dodal populární Méďa.