„Holky lépe zvládly koncovky, sety vyhrály 26:24 a 29:27. Hrálo se v zaplněné hale a v bouřlivém prostředí, samozřejmě jednoznačně stranící domácím. O to je vítězství cennější,“ chválil klubový šéftrenér mládeže Vladimír Golda.

V této dívčí věkové kategorii je krajský přebor nejvyšší soutěží v republice. Ligové soutěže se nehrají. V kraji startuje zhruba třicet družstev, která se utkají v devíti kvalifikačních turnajích po čtyřech týmech. Nejlepší kvarteto si to pak na závěr rozdá o titul krajského přeborníka a dva finalisté se zároveň kvalifikují na mistrovství České republiky. Vyškovanky, které nyní vede trenérka Petra Bilíčková, si v poslední době v této společnosti zahrály už třikrát a jistě by si to chtěly zopakovat.

„To by byl mimořádný úspěch, protože konkurence je v této kategorii opravdu veliká a silná. Naše ambice v této chvíli směřujeme spíš k útoku na postup mezi čtyři nejlepší v kraji,“ upřesnil Golda.