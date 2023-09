Nadcházející halová sezona pod vysokou sítí se pomalu roztáčí. Po srpnovém soustředění všech svých kategorií, které Volejbal Vyškov tradičně pořádá v Jeseníkách v obci Vojtíškov, se všechna družstva přesunula do sportovních hal. Vyškovský volejbal má opět velmi početné zastoupení v krajských soutěžích a letos i v ligových.

Volejbal Vyškov_mládežnická základna. | Foto: Deník/VLP Externista

Hráčky kategorie U20 (dříve juniorky) postoupily loni do II ligy a v říjnu čeká omlazený soubor trenérky Volešové náročný start s cílem vyhrát základní skupinu a postoupit do užšího finále. Los je těžký, za soupeře budou mít VK Brno, Zlín, Kojetín, Znojmo a Junior Brno. Starší děvčata, která loni ligu vybojovala, se stala základem pro vznik družstva žen v soutěži KP I. V krajském přeboru II. třídy nadále působí i druhé družstvo žen, složené převážně ze zkušených hráček. V mužské soutěži KP I budou pokračovat i vyškovští muži s věkovým průměrem přes čtyřicet let, kterým loňská sezona příliš nevyšla.

V kategorii U18 (dříve kadetky) loni Vyškovu unikl postup do ligy o jediný set, to se bude snažit napravit mladý tým hráček ročníků 2009 a 2008. Ten už absolvoval uplynulý víkend první kolo, které dokázal bez porážky vyhrát. Druhý tým kadetek čeká na svůj první zápas v Olomouckém kraji, sezona bude dlouhá, hraje se čtyřkolově každý s každým a v soutěži je osm družstev. Loni se kadetky umístily na pátém místě. V mužské části U18 bude první ostruhy získávat velmi mladý tým chlapců pod vedením trenéra Karáska.

V kategorii U16 (dříve st. žákyně), která je uzavřenou soutěží bez postupů, má Vyškov tři družstva děvčat a jedno chlapců. Hraje se turnajovým způsobem ve čtyřčlenných skupinách s cílem postoupit do finálové osmičky. Letos je ve hře 32 týmů z Jihomoravského kraje. Dva týmy žákyň navíc absolvují i soutěž Českého poháru, což jsou celorepublikové dvou až třídenní turnaje, kde se potkávají týmy všech úrovní. Letos je přihlášeno rekordních 85 družstev.