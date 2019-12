Veselá byla neméně úspěšná v různých rámcových závodech a zlepšila si spoustu osobních rekordů. Drží nejlepší výkony desetiletých v celé České republice na 800 m kraul, 100 a 200 m polohový závod. V oblasti drží rekordy na 50, 100, 200, 400 a 800 m kraul, na 50 a 100 m znak, 50 a 100 m prsa, 50 m motýlek a samozřejmě na 100 a 200 m polohový závod. (polohový závod obsahuje všechny čtyři plavecké způsoby - motýlek, znak, prsa, kraul, pozn. red.). Je držitelkou několika oddílových rekordů.

„Eliška bydlí v Kulířově a je žákyní základní školy v Lipovci, samozřejmě s výborným prospěchem. Trénuje šestkrát týdně. Na tyto tréninky ji denně dováží obětaví rodiče, kteří vzorně pečují o její zdraví a sportovní vyžití mimo plaveckou činnost. To vše a její poctivý přístup k tréninkové přípravě dávají dohromady její výborné plavecké výsledky. A při plném vytížení tréninkové činnosti si ještě najde čas na svoji zálibu v keramice,“ ocenil zkušený plavecký odborník.



Pro rok 2020 by mladá závodnice chtěla v prvé řadě obhájit pozice v Českém poháru ve svých nejsilnějších disciplínách a přidat vítězství na 800 metrů kraul a v polohovém závodě na 400 metrů. „Eliška je to nejlepší, co v současnosti vyškovské plavání má. Co se týká její sportovní plavecké budoucnosti, bude určitě ještě několik roků plavat ve Vyškově. Po ukončení základní školy a možná Gymnázia či vysoké školy, pokud vydrží u vody, určitě o ni bude mít zájem některý renomovaný plavecký oddíl, například Kometa Brno. Zatím neplánuje opustit specializaci na polohové závody,“ upřesnil Olejník.